Kể từ ngày 18/3, Quý Nhân gõ của, may mắn ghé thăm, 3 con giáp này sự nghiệp tiến triển, công danh thuận lợi, vận trình lên hương

Kể từ ngày 18/3, chuyện tài lộc và tình duyên của tuổi Sửu sẽ có những tiến triển tích cực rất đáng mong chờ. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ có cơ hội gặp gỡ 1 người mới và thiết lập được 1 tình bạn mới. Những người độc thân có thể xem xét và cho bản thân cơ hội tìm hiểu người bạn này.

Theo tử vi 12 con giáp , bản mệnh này có cơ hội kiếm thêm tiền. Đây có thể là 1 nguồn thu nhập thụ động, ví dụ như tiền lãi cổ phần chẳng hạn. Để duy trì và tăng giá trị số tiền kiếm được, tuổi Sửu được khuyên nên đa dạng hóa các loại hình đầu tư, tuyệt đối không để hết trứng vào 1 rỏ để giảm bớt các khả năng rủi ro.

Kể từ ngày 18/3, người tuổi Mùi có tài vận khá tốt, chủ yếu do họ luôn được quý nhân chiếu cố. Vốn được trời xanh ban cho sự kiên cường, lạc quan, dù khó khăn có xuất hiện thì conn giáp tuổi Mùi cũng sẽ nhanh chóng vực dậy được tinh thần, không bi lụy, chán nản như những người khác.

Bởi được quý nhân phù trợ, nên tuổi Mùi dù có gặp chuyện xui xẻo cũng sớm chuyển thành vận may, có nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, không sợ thất bại, con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, phú quý vây quanh.

Kể từ ngày 18/3, người tuổi Mùi có tài vận khá tốt, chủ yếu do họ luôn được quý nhân chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh vốn chịu khó, lại ham học hỏi, luôn thích khám phá những điều mới lạ nên con giáp này làm gì cũng đạt được thành quả cao hơn người xung quanh.

Tử vi học của những người tuổi Thân có nói, kể từ ngày 18/3 là thời điểm Thân có thể đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú. Con giáp này rất may mắn khi liên tiếp lọt sổ vàng của Thần Tài, được cho hưởng tài lộc, may mắn bất ngờ.

Kể từ ngày 18/3 là thời điểm Thân có thể đổi đời, một bước lên mây, bỗng chốc trở thành tỷ phú - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.