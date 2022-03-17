Bước qua ngày 18/3, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp này như HỔ MỌC THÊM CÁNH, tài lộc tới tấp, tiền của dư dả, sự nghiệp hoàn hảo

Tâm linh - Tử vi 17/03/2022 09:40

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này được Tài Thần để mắt đến nên tài lộc lẫn tiền bạc đều dư dả khi bước qua ngày 18/3, đường công danh sự nghiệp vượng phát, vận trình lên hương thấy rõ.

Tuổi Dậu

Không thể không nhắc đến tuổi Dậu khi nói đến những con giáp tài lộc khi bước qua ngày 18/3. Nếu như với nhiều con giáp, đây sẽ là khoảng thời gian tiền bạc hao hụt vì các khoản phải chi thì với người tuổi Dậu, đây lại là lúc hốt vàng hốt bạc.

Cụ thể, theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 18/3, người tuổi Dậu làm công ăn lương hay làm kinh doanh đều vượng lộc. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội phát triển lĩnh vực mình đang làm, ngày càng có thêm nhiều khách hàng thân thiết. Người làm công ăn lương được cấp trên ghi nhận năng lực, sớm tiến đến việc cất nhắc, tăng lương.

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Bước qua ngày 18/3, người tuổi Dậu làm công ăn lương hay làm kinh doanh đều vượng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước qua ngày 18/3, sự nghiệp của những người tuổi này sẽ ngày càng thuận lợi. Những chú Dê dù làm việc trong lĩnh vực nào công việc cũng thêm nhiều phần hanh thông, được quý nhân giúp sức. Vốn là người có năng lực, nay cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Mùi sẽ càng tiến xa hơn nữa.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi sẽ có vận trình viên mãn hơn nữa khi phúc khí căng tràn. Không chỉ sự nghiệp đạt được bước tiến, người tuổi Mùi còn nhận được sự hỗ trợ tích cực đến từ gia đình, thành công nằm trong tầm tay, cuộc sống ngày càng hạnh phúc.

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Bước qua ngày 18/3, sự nghiệp của những người tuổi này sẽ ngày càng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Có thể nói rằng người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn khi bước qua ngày 18/3. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Phương diện tài chính cũng phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm này, điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

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Có thể nói rằng người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn khi bước qua ngày 18/3 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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