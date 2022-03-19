Bước qua ngày 20/3, cây TÀI LỘC nở rộ, lá VÀNG lá BẠC bay vào túi 3 con giáp này, công danh sự nghiệp vững mạnh, tài chính lên hương thấy rõ

Bước qua ngày 20/3, cuộc sống tuổi Mão sẽ chính thức bước lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đang ngày một khởi sắc. Đặc biệt, trong thời gian này, những người tuổi Mão sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp đang khó khăn ở chỗ nào sẽ được giải quyết ổn thỏa ở chỗ đó.

Ngoài ra, đây vốn là thời gian thăng hoa của tuổi Mão, sắp tới họ sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cả năm thịnh vượng. Bên cạnh đó, bước qua ngày 20/3, họ sẽ gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới, theo đó thì tài vận cũng thăng hoa bất ngờ.

Người tuổi Thìn vốn là con giáp mang số mệnh phú quý, cuộc sống này dù khó khăn trắc trở thế nào thì họ cũng đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ. Bước qua ngày 20/3, cuộc sống của tuổi Thìn có nhiều khởi sắc đáng kể, thời gian sắp tới tuổi Thìn sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố giúp tài vận và sự nghiệp thăng hoa.

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 20/3, người tuổi Thìn sẽ giải quyết triệt để những thử thách mà tưởng chừng như nan giải. Trong giai đoạn này, tuổi Thìn nếu biết nắm bắt thời cơ có khi mua được nhà, mua được xe, thời gian tới hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công.

Bước qua ngày 20/3, cuộc sống của tuổi Thìn có nhiều khởi sắc đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước qua ngày 20/3, vận trình giúp ích nhiều trong việc cân bằng vận mệnh của người tuổi Ngọ nên họ dễ dàng chiếm được nhiều ưu thế, ví dụ như thăng chức tăng lương, được quý nhân phù hộ và giúp đỡ, đạt được nhiều lợi lộc trong công danh sự nghiệp.

Như vậy, có thể nói rằng khi bước qua ngày 20/3, tuổi Ngọ sẽ có cả danh cả lợi. Vì người tuổi Ngọ vốn thường hay giúp đỡ người khác nên dù có gặp khó khăn thì chắc chắn sẽ có một bàn tay chìa ra giúp đỡ, đây chính là "Thần Tài sống" của bản mệnh, giúp con giáp này trở mình làm giàu.

Bước qua ngày 20/3, vận trình giúp ích nhiều trong việc cân bằng vận mệnh của người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.