Bước qua ngày 22/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, đại cát đại lợi, vận mệnh vàng son, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 10:48

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 22/10/2022, 3 con giáp này có vận trình hanh thông, công thành danh toại, sự nghiệp vàng son, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đa số những người tuổi Tuất đều không được sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có nên họ luôn có một sự mặc cảm nhất định. Vì sự mặc cảm này đã tạo thành động lực khiến họ ngày càng mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Bước qua ngày 22/10/2022, người tuổi Tuất do có hai cát tinh "Thiên Hỷ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.

Bước qua ngày 22/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, đại cát đại lợi, vận mệnh vàng son, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Bước qua ngày 22/10/2022, người tuổi Tuất vô cùng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước qua ngày 22/10/2022, người tuổi Tỵ là con giáp vượng vận quý nhân nhất trong 12 con giáp. Tuy không giỏi ăn giỏi nói nhưng nhờ có cát tinh Tử Vi và Long Đức nhập cung nên vận mệnh ắt sẽ tốt đẹp.

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong sự nghiệp được nhiều người giúp đỡ, không phải vất vả nhiều. Với người làm công ăn lương thì nên nắm bắt cơ hội để dễ dàng thăng tiến, còn tự kinh doanh buôn bán thì sẽ thuận lợi nhờ nhận được sự tương trợ từ các mối quan hệ hữu hảo. Nếu tuổi Tỵ biết tận dụng tốt các cơ hội một cách khéo léo thì con đường công danh rộng mở, tiền đồ sáng chói.

Bước qua ngày 22/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, đại cát đại lợi, vận mệnh vàng son, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Bước qua ngày 22/10/2022, người tuổi Tỵ là con giáp vượng vận quý nhân nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước qua ngày 22/10/2022, đây là giai đoạn hoàng kim để tuổi Dần phát huy mọi thế mạnh, chuyển bại thành thắng. Ngày trước khó khăn thế nào không quan trọng, quan trọng là trong ngày này, tuổi Dần sẽ có vận may lội ngược dòng, thần tài và quý nhân chiếu cố, càng cố gắng chăm chỉ càng thăng hoa bất ngờ, tình tiền viên mãn trọn vẹn không ai sánh bằng.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, vận may của tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, những dự định kế hoạch còn dang dở sẽ được vận hành trơn tru. Ngoài ra, đây là thời khắc hoàng kim trong năm vì mọi tinh tú may mắn hội tụ về giúp tuổi Dần thăng hoa đến năm sau.

Bước qua ngày 22/10/2022, 3 con giáp tấn tài tấn lộc, đại cát đại lợi, vận mệnh vàng son, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Bước qua ngày 22/10/2022, đây là giai đoạn hoàng kim để tuổi Dần phát huy mọi thế mạnh, chuyển bại thành thắng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, Tam Hợp nâng đỡ, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, may mắn trúng vàng, cầu được ước thấy

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, Tam Hợp nâng đỡ, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, may mắn trúng vàng, cầu được ước thấy

Tử vi 12 con giáp cho hay, sau ngày mai, thứ Bảy ngày 22/10/2022, 3 con giáp may mắn lên hương, số mệnh rực sáng, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra.

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