Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, Ngũ Hành hòa hợp, 3 con giáp thành danh vượt trội, giàu càng thêm giàu, như ý cát tường, an khang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 21:48

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022 3 con giáp thành danh vượt trội, giàu càng thêm giàu, như ý cát tường, an khang thịnh vượng.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, người thuộc con giáp Sửu rất năng nổ, có chủ kiến, vui vẻ, nhiệt tình và xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân rất tốt, trong các tình huống xã hội họ luôn tỏ ra đẹp trai và rất ngọt ngào.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, con giáp tuổi Sửu sẽ có những giải thưởng lớn và may mắn lớn, hãy sống vui vẻ, khỏe mạnh, may mắn sẽ đến với bạn, túi tiền rủng rỉnh, nhìn chung đây là khoảng thời gian tương đối may mắn. Nếu chăm chỉ làm ăn nhất định sẽ có tài lộc vượng phát, vinh hoa phú quý, tài lộc không ngừng tăng lên, ngày càng hanh thông, tài lộc kéo đến, sự nghiệp thăng hoa, vạn sự như ý.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, Ngũ Hành hòa hợp, 3 con giáp thành danh vượt trội, giàu càng thêm giàu, như ý cát tường, an khang thịnh vượng - Ảnh 1
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, con giáp tuổi Sửu sẽ có những giải thưởng lớn và may mắn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, những người tuổi Dậu có khả năng thành công lớn sau thời gian dài tự khởi nghiệp. Họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi. Bản mệnh sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Vì vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Bản mệnh sẽ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Theo tử vi ngày 19/2/2022, vận khí đến, cuộc sống của tuổi Dậu ngày càng viên mãn, sống phúc thọ đến già.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, Ngũ Hành hòa hợp, 3 con giáp thành danh vượt trội, giàu càng thêm giàu, như ý cát tường, an khang thịnh vượng - Ảnh 2
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, những người tuổi Dậu có khả năng thành công lớn sau thời gian dài tự khởi nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, người tuổi Mão sẽ được sao chiếu mệnh chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn. Con giáp may mắn này có nhiều cơ hội, kiếm được nhiều tiền, trúng số phát triển suôn sẻ hơn trên con đường khởi nghiệp, khối tài sản bạn có được ngoài sức mơ ước, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuy nhiên, tuổi Mão không nên vì vậy mà chủ quan, ở đời họa phúc khôn lường, nên có phương án dự phòng để kịp thời ứng phó trong bất kỳ trường hợp nào.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, Ngũ Hành hòa hợp, 3 con giáp thành danh vượt trội, giàu càng thêm giàu, như ý cát tường, an khang thịnh vượng - Ảnh 3
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 21/10/2022, người tuổi Mão sẽ được sao chiếu mệnh chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (21/10/2022), 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, quý nhân tương trợ nên vận may ập đến, tài lộc thăng hoa, đại cát đại lợi

Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (21/10/2022), 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, quý nhân tương trợ nên vận may ập đến, tài lộc thăng hoa, đại cát đại lợi

Tử vi 12 con giáp có nói, sau 17 giờ chiều mai (21/10/2022), 3 con giáp này trúng số độc đắc, tấn tài tấn lộc, đại cát đại lợi, ăn nên làm ra, cầu được ước thấy, vạn sự như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi thứ Sáu tử vi ngày 21/10/2022 tử vi ngày 21/10 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 1 giờ 21 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ