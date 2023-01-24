Bước qua đêm nay (24/1), 3 con giáp ung dung hưởng lộc, tiền ùa vào két, Tết đến cả nhà đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 24/01/2023 20:10

Tử vi dự báo, qua đêm nay (24/1), 3 con giáp này không chỉ gặp được nhiều hỷ sự, công việc thuận lợi suôn sẻ mà tài vận còn thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm, luôn thấu tình đạt lý vì vậy dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. So với những con giáp khác, tuổi Mão không quá tham vọng, điều họ quan trọng nhất đó là mưu cầu sự bình yên bên người thân yêu. Tuổi Mão cũng là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành nhất, trong cuộc sống họ được tận hưởng nhiều thứ hơn là mình mong muốn.

Bước qua đêm nay (24/1), 3 con giáp ung dung hưởng lộc, tiền ùa vào két, Tết đến cả nhà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, năm ngoái khó khăn thế nào không biết nhưng qua đêm nay (24/1), cuộc sống tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới. Cụ thể, tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng.

Tuổi Mùi

Chân thành, chăm chỉ và thông minh nên chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai mà Mùi vẫn dễ dàng chiến thắng số phận, vươn lên làm giàu. Công thành danh toại, tài vận thăng hoa nên qua đêm nay (24/1), con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền.

Bước qua đêm nay (24/1), 3 con giáp ung dung hưởng lộc, tiền ùa vào két, Tết đến cả nhà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, nếu hiện tại đang ấp ủ kế hoạch làm ăn kinh doanh, Mùi hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Bởi lẽ, đây chính là thời cơ nghìn năm có một trời ban cho bạn. Có thể nói, năm 2022 sẽ là một năm rất đáng mong chờ đối với tuổi Mão. Không chỉ giải quyết được khó khăn cũ mà Mão còn tìm được cơ hội để thăng hoa đến vài năm sau.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sống dĩ hòa vi quý, luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc, đặc biệt những người tuổi Hợi rất coi trọng tình cảm, tình thân. Trong cuộc sống, tuổi Hợi không những biết đối nhân xử thế mà còn đem lại niềm vui và may mắn cho nhiều người. 

Bước qua đêm nay (24/1), 3 con giáp ung dung hưởng lộc, tiền ùa vào két, Tết đến cả nhà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, qua đêm nay (24/1), cuộc sống tuổi Hợi sẽ được nâng lên tầm cao mới. Vào năm vừa qua, có những người tuổi Hợi gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng thời gian này sẽ được đền đáp xứng đáng, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều thăng hoa. Tuổi Hợi sẽ có thần tài và quý nhân phù trợ hết mực, càng chăm chỉ càng tìm được cơ hội để làm giàu đổi đời.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Vận may ĐẠT ĐỈNH vào đúng đêm giao thừa (ngày 30 tháng Chạp), 3 con giáp vươn tay hái lộc, bạc vàng phủ đầy nhà

Vận may ĐẠT ĐỈNH vào đúng đêm giao thừa (ngày 30 tháng Chạp), 3 con giáp vươn tay hái lộc, bạc vàng phủ đầy nhà

3 con giáp sẽ đón nhận nhiều cơ hội xuất hiện vào đêm giao thừa, chỉ cần nhanh chóng nắm bắt ắt sẽ chuyển vận, đổi đời không xa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi qua đêm nay tử vi ngày 24/1/2023 tu vi 12 con giap 24/1/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn