Bước qua 23h đêm ngày 23/9, Thần Tài gõ cửa nhà giữa đêm, 3 con giáp vượng đường tài lộc, tiền của bát ngát, một bước lên tiền, không sợ hao hụt

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 10:01

Bước qua 23h đêm ngày 23/9, được Thần Tài ghé qua nhà, đường tài lộc của 3 con giáp sau khởi sắc trông thấy, nắm nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng, đường tài lộc của tuổi Ngọ lên cao dù thời điểm gần đây con giáp này có gặp phải vài khó khăn, trắc trở. Bắt đầu từ 23h ngày 23/9, sự nghiệp của tuổi Ngọ phát triển suôn sẻ hơn nhờ cát tinh chiếu mệnh. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân phù trợ, giúp đưa đường chỉ lối, động viên tuổi Ngọ tiếp tục vươn lên, đạt nhiều thành tựu mới.

Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn trên phương diện tài lộc, tiền bạc. Tử vi dự báo rằng, bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội để thử sức. Trong thời gian này, bản mệnh đón nhận tiền tài ào ào về như thác đổ. Người tuổi Ngọ có thể nhận về các khoản thu ngoài thu nhập chính. Vì vậy, tuổi Ngọ nên tận dụng tốt những cơ hội kiếm tiền, tăng thêm thu nhập. Càng về giai đoạn sau, tuổi Ngọ càng lắm tiền nhiều của.

Bước qua 23h đêm ngày 23/9, Thần Tài gõ cửa nhà giữa đêm, 3 con giáp vượng đường tài lộc, tiền của bát ngát, một bước lên tiền, không sợ hao hụt - Ảnh 1
Bắt đầu từ 23h ngày 23/9, sự nghiệp của tuổi Ngọ phát triển suôn sẻ hơn nhờ cát tinh chiếu mệnh. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân phù trợ, giúp đưa đường chỉ lối, động viên tuổi Ngọ tiếp tục vươn lên, đạt nhiều thành tựu mới. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Từ 23h đêm nay trở đi, những người tuổi Tý hôm nay có được vận trình công việc khá thuận lợi. Ngày mới được khởi động khá nhẹ nhàng và điềm báo tài lộc rộng mở, tiền bạc đầy túi. Hôm nay, bạn cũng có những khoản chi nhưng nó phục vụ cho công việc và đảm bảo cho các kế hoạch của bạn sớm hoàn thiện hơn. Đừng quá lăn tăn về các khoản chi bất ngờ này, chúng chẳng là gì so với những lợi ích bạn có thể nhận được trong giai đoạn sau đâu nhé. Hôm nay những quý nhân tuổi Thìn, Tỵ sẽ giúp bạn có được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn đấy.

Nhiều khả năng bạn cũng có thể nhận được những món quà hay những lời đề nghị hấp dẫn cho thời gian tới. Về tình cảm bạn không có nhiều sự lo lắng, với tính cách thẳng thắn, kết hợp với ngày Ngọ có Mùi hợp nên bạn hoàn toàn dễ có được những đánh giá tích cực từ mọi người. Sự lạc quan và yêu đời này sẽ giúp bạn có thể gây dựng lên các mối quan hệ bạn bè cũng như trong gia đình tốt đẹp hơn. 

Bước qua 23h đêm ngày 23/9, Thần Tài gõ cửa nhà giữa đêm, 3 con giáp vượng đường tài lộc, tiền của bát ngát, một bước lên tiền, không sợ hao hụt - Ảnh 2
Từ 23h đêm nay trở đi, những người tuổi Tý hôm nay có được vận trình công việc khá thuận lợi. Ngày mới được khởi động khá nhẹ nhàng và điềm báo tài lộc rộng mở, tiền bạc đầy túi. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Bản thân những chú Rắn luôn kiên cường, bản lĩnh thì không bao giờ cam chịu số phận. Họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và sẽ sớm gặt hái được thành công. Qua 23h đêm nay là thời gian vượng phát với người tuổi Tỵ. Con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên con giáp này sẽ có thời gian phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két.

Cứ thế mà làm giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp tuổi Tỵ. Dân kinh doanh, đầu tư sẽ gặt hái tài lộc, dân làm thuê cũng lương thưởng dồi dào. Chỉ cần bạn mở lòng và quyết đoán thì nhất định thành công sẽ đến. Đường tình duyên của Tỵ trong thời gian này cũng tốt đẹp hơn người. Người còn độc thân, vận đào hoa khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Bước qua 23h đêm ngày 23/9, Thần Tài gõ cửa nhà giữa đêm, 3 con giáp vượng đường tài lộc, tiền của bát ngát, một bước lên tiền, không sợ hao hụt - Ảnh 3
Qua 23h đêm nay là thời gian vượng phát với người tuổi Tỵ. Con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần 3 con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 45 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông