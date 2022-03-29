Bước qua 0h ngày 31/3: top 3 con giáp được Thần Tài phát lương - tiền ập vào nhà tới tấp, muốn nghèo cũng không được, bạc tiền dư dả cả năm

Tử vi ngày 31/3 dự đoán đây chính là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân là con giáp may mắn trong ngày 31/3 này. Bản mệnh tuổi Thân do có cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tương đối ổn định, khó khăn chóng qua, được quý nhân chỉ dẫn để đi đúng đường.

Tuổi Thân trước đó nỗ lực rất nhiều nhưng thường thu về không nhiều thành tựu. Tuy nhiên, trong tháng 4 này người tuổi Thân sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Chính những suy nghĩ đột phá của bản mệnh khiến mọi người phải thay đổi cái nhìn về bạn.

Qua đó, cấp trên sẵn sàng dành cho tuổi Thân một khoản tiền thưởng nóng triển vọng. Chuyện tình cảm bình ổn, người độc thân có vận đào hoa vào cuối tháng.

Tuổi Ngọ

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Ảnh minh họa

Tử vi ngày 31/3 này mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

Tuổi Tỵ

Ngày 31/3 chính là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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