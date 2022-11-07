Bôn ba tai ương năm 2023, vướng hạn tam tai, tiền tài tụt dốc gọi tên 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 16:43

Năm 2023, những con giáp dưới đây vướng hạn tam tai, tiền mất tật mang, tiền tài tụt dốc.

Tuổi Dần

Chia buồn với người tuổi Dần vì bạn là con giáp xui xẻo năm 2023, nhiều phương diện cuộc sống đều gặp phải trở ngại, nếu không cố gắng thì khó lòng vượt qua. Chẳng những vậy, bản mệnh còn gặp nhiều bế tắc trong cách nghĩ, hành sự chỉ chú tâm vào cảm nhận của bản thân mà thiếu sự quan sát tổng quan nên đến khi xảy ra sự cố thì cơ hội để thay đổi đã không còn.

Hung vận còn khiến tiền bạc liên tục thất thoát, do đó đầu tư làm ăn với quy mô lớn không thích hợp ở thời điểm này. Vấn đề lựa chọn đối tác chớ nên qua loa, nếu không bạn và đối phương có thể vướng phải tranh chấp liên quan tới tiền bạc mà cuối cùng thì bạn sẽ là bên chịu nhiều thiệt thòi hơn.

Phương diện tình cảm khá ảm đạm, người độc thân dù vẫn có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò nhưng đa phần chẳng đi tới đâu. Tình cảnh dang dở vừa tốn công sức lại vừa dày vò tâm lý khiến bạn thêm mệt mỏi và chán chường.

Với các cặp đôi, do tâm lý nhiều gút mắc, tự mình buồn phiền nên bản mệnh có thể gây khó chịu cho cả nửa kia. Quan hệ đôi bên ngày càng xa cách sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện.

Tuổi Tý

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Bôn ba tai ương năm 2023, vướng hạn tam tai, tiền tài tụt dốc gọi tên 3 con giáp nào? - Ảnh 1
Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc 'rơi rớt', dễ gặp thị phi. Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro.

Tuổi Thân

Bước sang năm 2023, tuổi Thân sẽ gặp hạn Tam tai. Do gặp Thiên Hình Tinh Quân, nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi Thân.

Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối. Những người tuổi Thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn Tam tai còn khiến tuổi Thân dễ vướng vào kiện cáo. Nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn. Đây là năm thứ hai tuổi Thân gặp hạn Tam tai, có thể là năm hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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