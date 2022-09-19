Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp được Trời phật ban nhiều phúc đức, vạn sự như ý, nhân duyên tài vận thập toàn thập mỹ vào 3 tháng cuối năm

Trong số những con giáp, tuổi Mùi là những người chịu thương chịu khó nhất. Tuổi Mùi thường không tham vọng trong cuộc sống nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành trong cuộc sống.

Thời vận đến, nên mọi việc của người tuổi Mùi đều trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, sẽ có một năm “đại thành công” và “tiền tràn ngập két”.

Ngũ hành của người tuổi Mùi thuộc Thổ kết hợp vào ngũ hành nhật chi thuộc Hỏa sẽ tạo nên cục diện “Hỏa sinh Thổ”. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có “Đại Hỷ Lâm Môn”, không những vậy Chính Tài và Hoạnh Tài cũng vô cùng hanh thông.

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Tuổi Thân

Bản chất tuổi Thân là người hiền lành, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống với mong muốn chỉ cần an yên là đủ. Tử vi học có nói, tuổi Thần phải đợi đến một giai đoạn nhất định nào đó thì vận may của họ sẽ lội ngược dòng. Trong năm 2022, tuổi Thân là một trong những con giáp sẽ được thần tài chiếu cố hết mực.

Cụ thể, trong 3 tháng cuối năm, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, cầu được ước thấy, những kế hoạch dự định thực hiện sẽ diễn ra trơn tru và thuận lợi.

Người tuổi Thân không mong đợi nhiều nhưng những tháng cuối năm tới đây họ chuẩn bị tinh thần để đón hỷ sự, họ sẽ gặp được quý nhân, đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những thăng tiến mà tài vận ngày càng dồi dào, có khả năng đổi đời, sống viên mãn sung túc đến vài năm sau.

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Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, 3 tháng cuối năm nay tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo