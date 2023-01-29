Bồ Tát gieo lộc phát tài, tuần đầu tháng 2 dương lịch không trúng lớn cũng giàu to, 3 con giáp lộc quấn quanh người, may mắn đỏ rực, tình duyên tươi thắm

Tâm linh - Tử vi 29/01/2023 17:40

Vào tuần đầu tiên của tháng 2, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, làm gì cũng dễ dàng, công việc tiến triển tốt.

Tuổi Tuất

Vào tuần đầu tiên của tháng 2, những người cầm tinh con Chó được quý nhân phù trợ nên chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào.

Bồ Tát gieo lộc phát tài, tuần đầu tháng 2 dương lịch không trúng lớn cũng giàu to, 3 con giáp lộc quấn quanh người, may mắn đỏ rực, tình duyên tươi thắm - Ảnh 1

Đặc biệt tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công, ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay con giáp này.

Mệnh chủ làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng sinh ra đã mang số mệnh khác người. Họ hưởng nhiều phúc lộc, tuy thời trẻ có vất vả nhưng từ trung tuổi đổ ra cuộc sống sẽ hưởng nhiều hạnh phúc.

Bồ Tát gieo lộc phát tài, tuần đầu tháng 2 dương lịch không trúng lớn cũng giàu to, 3 con giáp lộc quấn quanh người, may mắn đỏ rực, tình duyên tươi thắm - Ảnh 2

Theo tử vi, vào tuần đầu tiên của tháng 2, người tuổi Dần sẽ không thiếu vận may. Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân tương trợ, có khả năng kiếm được bộn tiền.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi lúc nào cũng là người có nhiều cơ may với bạn bè và đồng nghiệp. Vì tính tình bao dung, độ lượng, hết lòng vì người khác nên tuổi Hợi được giúp đỡ.Vào tuần đầu tiên của tháng 2, cơ duyên đến, công việc kinh doanh tự nhiên thành công ngoài mong đợi. Chuyện tình cảm cũng hết sức như ý, viên mãn.

Bồ Tát gieo lộc phát tài, tuần đầu tháng 2 dương lịch không trúng lớn cũng giàu to, 3 con giáp lộc quấn quanh người, may mắn đỏ rực, tình duyên tươi thắm - Ảnh 3

Điều quan trọng hơn cả là người bạn đời của bạn có tin vui được tăng lương, thăng quan tiến chức. Niềm vui của người tri kỉ cũng chính là niềm vui của bạn phải không?

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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