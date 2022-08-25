Bên ngoài độc mồm nhưng bên trong tốt tính, trái tim ấm áp là nói đến 3 con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 20:23

Tuy lời nói khó nghe nhưng những con giáp này lại tốt bụng khác hẳn vẻ bề ngoài.

Tuổi Hợi

Hợi thật thà, có sao nói vậy nên đôi khi khiến nhiều người phật lòng, không ưa. Nhưng lòng dạ của bạn rất khoan dung độ lượng, ít khi thù hằn hay oán hận ai. Hợi suy nghĩ đơn giản nên cuộc sống khá an nhàn, ít khi gặp phải điều gì bế tắc, khó xử.

Bạn luôn nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực nhất nên tâm trạng lúc nào cũng vui tươi. Trong công việc, bạn thường đưa ra những ý kiến thẳng thắn nên bị nhiều người khinh ghét. Tuy nhiên không thể phũ nhận Hợi có tài, những gì bạn nói ra điều giúp ích lớn cho công việc. Vì thế bạn luôn được cấp trên trọng dụng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn quả thật là một con giáp độc miệng. Mỗi khi có ai làm sai việc gì, cho dù là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết, họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc nói những lời ngọt nhạt để vỗ về, an ủi. Họ cảm thấy rằng khi sự cố đã xảy ra rồi, nói lời an ủi cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

Những lúc như vậy, họ sẽ sử dụng những ngôn từ sắc bén, thậm chí là gây tổn thương cho người khác để chế giễu hoặc nhiếc móc, khiến người nghe có thể xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.

Con giáp này cảm thấy rằng mình làm như vậy là vì muốn tốt cho đối phương, để đối phương có thể hoàn toàn tỉnh táo trở lại và đối diện với sự thật. Càng là người có chức cao vọng trọng, họ lại càng độc mồm độc miệng hơn, nói năng mà chẳng kiêng nể ai.

Bên ngoài độc mồm nhưng bên trong tốt tính, trái tim ấm áp là nói đến 3 con giáp nào? - Ảnh 1
Song thực chất, họ lại là một người rất tốt bụng, dù ngoài miệng nói những lời tổn thương thế nào thì khi có người cần đến sự trợ giúp của họ, họ luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ, cho dù công việc ấy có khó khăn thế nào.

Tuổi Thân

Thân thông minh, giỏi giang lại nhanh nhẹn. Bạn có tính cách hướng ngoại nên thích hợp với những công việc có tính thách thức cao. Thân luôn tìm kiếm cho mình nhiều thử thách và cố gắng hoàn thành một cách nhanh nhất.

Bạn cầu toàn, luôn muốn mọi chuyện điều diễn ra suôn sẻ và đạt kết quả tốt. Vì thế đôi khi những điều này khiến bạn tỏ ra cáu gắt, nóng giận với mọi người. Có nhiều người ghét bạn ra mặt, nhưng cũng có người chỉ âm thầm đâm sau lưng bạn. Tuy nhiên Thân lại là người không bao giờ thù ghét ai quá lâu, bạn nói đó rồi quên đó, ít khi để bụng những chuyện nhỏ nhặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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