Bề trên ban nhiều phước lành cho 3 con giáp từ ngày 16/9 đến ngày 22/9: Đại cát đại lợi, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng, đắc lộc toàn gia

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vận quý nhân rực sáng, có của ăn của để từ ngày 16/9 đến ngày 22/9.

Tuổi Dần

Tử vi khuyên con giáp tuổi Dần nên mở rộng tư duy, đón nhận những thông tin mới và điều chỉnh bản thân để thích nghi với những thay đổi. Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9, các mối quan hệ ổn định, cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc.

Nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch, thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát. Con giáp tuổi Dần cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Nhất là những ai đang khởi nghiệp đã tìm ra được hướng đi mang về doanh thu ổn định cho công ty của mình làm chủ.

Bề trên ban nhiều phước lành cho 3 con giáp từ ngày 16/9 đến ngày 22/9: Đại cát đại lợi, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng, đắc lộc toàn gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão sẽ có đầu óc nhạy bén, trầm tính và trở nên thực tế, có trách nhiệm hơn khi tâm trí của họ trưởng thành. Bắt đầu từ ngày 16/9 đến ngày 22/9, những người tuổi Mão sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Quý nhân sẽ đánh giá cao năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa.

Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Mão hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Bề trên ban nhiều phước lành cho 3 con giáp từ ngày 16/9 đến ngày 22/9: Đại cát đại lợi, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng, đắc lộc toàn gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu thường là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập và dứt khoát. Họ cũng không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực và vai trò mới. Chính vì vậy, nếu gặp được “thiên thời, địa lợi” nữa thì tuổi Dậu sẽ gặt hái được vô số những thành công trong công việc bởi sự quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của họ.

Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9, nhờ được thần tài theo chân bạn sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Dậu ào ào như thác. Lúc ấy, Dậu muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ. Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Bề trên ban nhiều phước lành cho 3 con giáp từ ngày 16/9 đến ngày 22/9: Đại cát đại lợi, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng, đắc lộc toàn gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 30/7 âm lịch, 3 con giáp may mắn bậc nhất, hưởng trọn lộc trời, tài chính lên như diều gặp gió

Bước qua ngày 30/7 âm lịch, 3 con giáp may mắn bậc nhất, hưởng trọn lộc trời, tài chính lên như diều gặp gió

Sau ngày 30/7 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ thu về những thành quả vô cùng tuyệt vời từ con đường tài lộc, công danh sự nghiệp cho đến tình yêu. Đặc biệt, tiền bạc giai đoạn này đổ về cực nhiều, bản mệnh nên biết nắm bắt cơ hội và tích lũy cho mình. 

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 16/9 tu vi ngay 17/9 tu vi ngay 20/9

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 27 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay