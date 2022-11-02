Bắt đầu từ ngày mai (3/11/2022), 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', vận trình thăng hoa, tài lộc bừng sáng, tiền tài như ý, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 19:25

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, từ ngày mai (3/11/2022), nhờ có sự phù trợ từ Thần Phạt và Tài Tinh mà 3 con giáp này vạn sự hòa hảo, tài lộc rực rỡ, tiền của dư dôi.

Tuổi Mùi

Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Mùi trời sinh cũng đã rất hiền lành, sống tình cảm. Con giáp này luôn biết ghi lòng tạc dạ công ơn của người khác dù ít dù nhiều. Bất kỳ sự trợ giúp nào đều được bản mệnh khắc sâu trong tâm khảm. Có cơ hội là lập tức báo đáp ân nhân. Cho nên tính khí của người tuổi này rất được mọi người yêu quý và thích kết giao.

Trong cuộc sống, người tuổi Mùi thường không quá quan tâm đến vật chất nhưng bản mệnh lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời. Lại vốn tài giỏi thông minh, những người cầm tinh con Dê từ ngày mai (3/11/2022), sẽ càng giàu có, những thời điểm hậu vận được con giáp tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình.

Bắt đầu từ ngày mai (3/11/2022), 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', vận trình thăng hoa, tài lộc bừng sáng, tiền tài như ý, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 1
Người tuổi Mùi thường không quá quan tâm đến vật chất nhưng bản mệnh lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận mệnh của người tuổi Dậu sẽ có công việc vô cùng ổn định, cuộc sống gia đình cũng khá hạnh phúc vì luôn được người bạn đời yêu thương, và hết lòng chăm sóc trong thời gian tới. Đối với những tuổi Dậu làm kinh doanh từ ngày mai (3/11/2022), này thu về nhiều hợp đồng lớn nhờ những thành quả mà bản mệnh chăm chỉ trước đó giờ đây bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nhìn chung tử vi nói người Dậu chỉ việc ngồi tận hưởng tài lộc của chính mệnh. Con giáp này sẽ được cấp trên đã nhìn ra năng lực dư thừa, có ý muốn thăng quan tiến chức cho người tuổi này. Về đường tài lộc người tuổi Dậu sẽ có một khoảng thời gian ổn định tâm lý, vui vẻ, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh đầy ví. Nếu bản mệnh đang định mở rộng kinh doanh thì đây chính là cơ hội tốt, hãy biết nắm bắt.

Bắt đầu từ ngày mai (3/11/2022), 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', vận trình thăng hoa, tài lộc bừng sáng, tiền tài như ý, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 2
Về đường tài lộc người tuổi Dậu sẽ có một khoảng thời gian ổn định tâm lý, vui vẻ, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh đầy ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Mão vốn là những người tài giỏi, thông minh, con giáp này vốn tự lập, và cũng là người hiểu chuyện, biết thông cảm và luôn giàu tình cảm, nên xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố. Thời gian qua không quá may mắn suôn sẻ nhưng tuổi Mão vẫn luôn vững tâm, biết án binh bất động đúng lúc, biết phát huy tiềm năng đúng chỗ, nhờ vậy mà từ ngày mai (3/11/2022), con giáp này sẽ gặt hái được "quả ngọt".

Sự nghiệp tuổi Mão đang có bước thay đổi bất ngờ, đây là cơ hội tốt để tuổi Mão nắm bắt và phát huy, nếu may mắn thì con đường công danh của bản mệnh sẽ thăng hoa vượt trội. Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp. Người tuổi Mão sẽ tìm ra con đường tương lai tươi đẹp, giúp cuộc sống về sau sung túc viên mãn không ngờ.

Bắt đầu từ ngày mai (3/11/2022), 3 tuổi 'ngồi mát ăn bát vàng', vận trình thăng hoa, tài lộc bừng sáng, tiền tài như ý, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 3
 Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 3 ngày tới (3, 4, 5/11), 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có vàng rủng rỉnh

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 3 ngày tới (3, 4, 5/11), 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có vàng rủng rỉnh

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 3 ngày tới (3, 4, 5/11), 3 tuổi chính thức hết khổ, dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban.

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