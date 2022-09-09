Bắt đầu giờ Ngọ (11h00) ngày số Thần Tài 9/9, Thiên Hoàng "mở kho vàng", 3 cầm tinh con giáp này làm ăn lên phơi phới, tiền tài về như hội, phúc khí vượng càng son, lộc còn không đêm nổi

Vận trình tài lộc của người cầm tinh con Rồng 11h ngày 9/9 rất mạnh, chủ yếu là nhờ có quý nhân giúp đỡ. Trong năm này, họ được người thân, đồng nghiệp nâng đỡ tận tình, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật nên dễ được tăng lương thưởng.

Mặt khác, bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cho tuổi Thìn cơ hội kiếm tiền dồi dào. Người tuổi Thìn nên biết rằng của cải là do chính mình tạo ra, không thể chờ đợi một cách mù quáng, vì vậy nếu gặp cơ hội thì phải nắm bắt, không nên chần chừ.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi vốn có EQ cao, làm gì cũng tích cực, lạc quan. Trong tuần mới, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, dễ được người khác giúp đỡ, được sếp coi trọng. Nhìn chung, đây là lúc thích hợp để làm việc chăm chỉ hơn, thể hiện tài năng của bản thân.

Trong lúc phát triển bản thân, thu nhập của họ theo đó mà tăng lên, đào hoa cũng tự động tới. Tuổi Hợi còn độc thân có khả năng cao sẽ gặp được nửa kia và sẽ có cho mình một mối tình ngọt ngào.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm đào hoa vượng hơn, người độc thân dễ gặp người khác phái trong các buổi tiệc tùng, nhưng người đã lập gia đình dễ bị đào hoa phá, tốt hơn hết nên thận trọng trong việc kết bạn.

Bạn sẽ có vận trình sự nghiệp tốt hơn, một ngày tràn đầy tinh thần, tâm trạng phấn chấn, thích hợp để thể hiện bản thân, dễ được mọi người công nhận và khen ngợi.

Tài lộc tăng mạnh mẽ, thu nhập từ công việc cũng được gấp bội phần.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.