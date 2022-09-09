Bắt đầu giờ Ngọ (11h00) ngày số Thần Tài 9/9, Thiên Hoàng "mở kho vàng", 3 cầm tinh con giáp này làm ăn lên phơi phới, tiền tài về như hội, phúc khí vượng càng son, lộc còn không đêm nổi

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 00:33

3 con giáp này được thần may máy trợ lực hết mình vào 11h ngày 9/9, tài lộc về như nước, làm ăn dễ lên hương.

Tuổi Thìn

Bắt đầu giờ Ngọ (11h00) ngày số Thần Tài 9/9, Thiên Hoàng 'mở kho vàng', 3 cầm tinh con giáp này làm ăn lên phơi phới, tiền tài về như hội, phúc khí vượng càng son, lộc còn không đêm nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của người cầm tinh con Rồng 11h ngày 9/9 rất mạnh, chủ yếu là nhờ có quý nhân giúp đỡ. Trong năm này, họ được người thân, đồng nghiệp nâng đỡ tận tình, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật nên dễ được tăng lương thưởng.

Mặt khác, bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cho tuổi Thìn cơ hội kiếm tiền dồi dào. Người tuổi Thìn nên biết rằng của cải là do chính mình tạo ra, không thể chờ đợi một cách mù quáng, vì vậy nếu gặp cơ hội thì phải nắm bắt, không nên chần chừ.

Tuổi Hợi

Bắt đầu giờ Ngọ (11h00) ngày số Thần Tài 9/9, Thiên Hoàng 'mở kho vàng', 3 cầm tinh con giáp này làm ăn lên phơi phới, tiền tài về như hội, phúc khí vượng càng son, lộc còn không đêm nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi vốn có EQ cao, làm gì cũng tích cực, lạc quan. Trong tuần mới, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, dễ được người khác giúp đỡ, được sếp coi trọng. Nhìn chung, đây là lúc thích hợp để làm việc chăm chỉ hơn, thể hiện tài năng của bản thân.

Trong lúc phát triển bản thân, thu nhập của họ theo đó mà tăng lên, đào hoa cũng tự động tới. Tuổi Hợi còn độc thân có khả năng cao sẽ gặp được nửa kia và sẽ có cho mình một mối tình ngọt ngào.

Tuổi Mão

Bắt đầu giờ Ngọ (11h00) ngày số Thần Tài 9/9, Thiên Hoàng 'mở kho vàng', 3 cầm tinh con giáp này làm ăn lên phơi phới, tiền tài về như hội, phúc khí vượng càng son, lộc còn không đêm nổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm đào hoa vượng hơn, người độc thân dễ gặp người khác phái trong các buổi tiệc tùng, nhưng người đã lập gia đình dễ bị đào hoa phá, tốt hơn hết nên thận trọng trong việc kết bạn.

 Bạn sẽ có vận trình sự nghiệp tốt hơn, một ngày tràn đầy tinh thần, tâm trạng phấn chấn, thích hợp để thể hiện bản thân, dễ được mọi người công nhận và khen ngợi.

Tài lộc tăng mạnh mẽ, thu nhập từ công việc cũng được gấp bội phần.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 8h00 ngày 9/9, 3 con giáp này vui như vớ được vàng khi trúng mệnh thiên tướng, tài lộc thịnh vượng, phú quý gia tăng, công danh xán lạn, dễ hốt bạc hốt vàng

Đúng 8h00 ngày 9/9, 3 con giáp này vui như vớ được vàng khi trúng mệnh thiên tướng, tài lộc thịnh vượng, phú quý gia tăng, công danh xán lạn, dễ hốt bạc hốt vàng

8h ngày 9/9 nhiều điều may mắn nhất là về công danh, sự nghiệp, 3 con giáp sau vui như tế vì tiền về dễ như chơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng