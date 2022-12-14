Bắt đầu từ ngày mai (15/12), Thần Tài ban phát 'mưa tiền', những con giáp sau tha hồ gom của, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 15:22

Những cơn mưa may mắn giúp 3 nhanh chóng vượt qua khó khăn, có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, bắt đầu từ ngày mai (15/12) người tuổi Sửu là con giáp may mắn. Bản mệnh luôn hoàn thành tốt mọi công việc trong ngày này. Hơn thế nữa, người tuổi này luôn áp dụng những điều đã biết vào thực tế công việc một cách thành thạo. Đó là lý do khiến bản mệnh chẳng hề bối rối dù gặp phải sự cố bất ngờ nào.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu đang dần trở thành tấm gương sáng cho bạn bè, đồng nghiệp noi theo. Trong chuyện tình cảm, người độc thân thường nhận được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy thử mở lòng mình đón nhận, con giáp này sẽ nhận ra có người rất chân thành với mình đấy. Đừng từ chối cơ hội đón nhận hạnh phúc nhé.

Bắt đầu từ ngày mai (15/12), Thần Tài ban phát 'mưa tiền', những con giáp sau tha hồ gom của, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Hãy thử mở lòng mình đón nhận, con giáp này sẽ nhận ra có người rất chân thành với mình đấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuẻ vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Bắt đầu từ ngày mai (15/12), Thần Tài ban phát 'mưa tiền', những con giáp sau tha hồ gom của, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Người tuổi Thân cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày mai (15/12), người tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Thời gian tới, con giáp này cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. 

Vì người tuổi Thân cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì con giáp này có thể tạo nên thành tích lớn, trở nên giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Bắt đầu từ ngày mai (15/12), những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Bắt đầu từ ngày mai (15/12), Thần Tài ban phát 'mưa tiền', những con giáp sau tha hồ gom của, tiền bạc rủng rỉnh, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Với tài vận đang lên cao, bản mệnh "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có tiền dư dả, người tuổi này có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, bản mệnh "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Tuy vậy lúc rảnh rỗi tuổi Tuất có thể quan tâm nhiều hơn đến mọi mặt cuộc sống, tích lũy thêm nhiều mối quan hệ giúp phát triển sự nghiệp hơn nữa để công việc, cuộc sống thêm lợi lạc và suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghệm.

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