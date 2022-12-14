Vào đúng ngày thứ 5 (15/12): 3 con giáp có tiền chất thành núi, ngẩng đầu đón mưa tiền, cúi đầu hốt bạc vàng, cuộc sống lên hương trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 10:35

Vào đúng ngày thứ 5 (15/12): 3 con giáp sau "dưới có quý nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở", công việc thuận buồm xuôi gió, quơ tay trúng núi vàng.

Tuổi Dần

Xem tử vi 12 con giáp, vào đúng ngày thứ 5 (15/12) người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan. Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc.

Vào đúng ngày thứ 5 (15/12): 3 con giáp có tiền chất thành núi, ngẩng đầu đón mưa tiền, cúi đầu hốt bạc vàng, cuộc sống lên hương trong chớp mắt - Ảnh 1
Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Những nỗ lực của bạn được đền đáp xứng đáng. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Tuổi Hợi

Các chuyên gia phong thuỷ nói, Heo là loài vật an nhàn, sung sướng nhất, chỉ ăn và ngủ. Con giáp này còn là món tài sản lớn của mỗi gia đình. Người tuổi Hợi thường mang số phú quý, nhàn hạ và được nhiều người giúp đỡ.

Chính vì vậy, vào đúng ngày thứ 5 (15/12) người cầm tinh con giáp may mắn này nên mừng vì những thuận lợi, may mắn mà mình có được. Nếu có những vấn đề không may xảy ra thì gia chủ cũng không lên quá lo lắng mà bình tĩnh tháo gỡ vấn đề vì con giáp này sẽ luôn có quý nhân phù trợ bất cứ lúc nào.

Vào đúng ngày thứ 5 (15/12): 3 con giáp có tiền chất thành núi, ngẩng đầu đón mưa tiền, cúi đầu hốt bạc vàng, cuộc sống lên hương trong chớp mắt - Ảnh 2
 Nếu có những vấn đề không may xảy ra thì gia chủ cũng không lên quá lo lắng mà bình tĩnh tháo gỡ vấn đề vì con giáp này sẽ luôn có quý nhân phù trợ bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Mão dù không thông minh, tài giỏi hơn người nhưng con giáp này lại là người kiên trì, đã quyết tâm làm là sẽ làm đến cùng. Sau một thời gian theo đuổi, bản mệnh ắt đạt được mục tiêu.

Vào đúng ngày thứ 5 (15/12): 3 con giáp có tiền chất thành núi, ngẩng đầu đón mưa tiền, cúi đầu hốt bạc vàng, cuộc sống lên hương trong chớp mắt - Ảnh 3
Để thuyết phục được đối phương, bản mệnh nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Vào đúng ngày thứ 5 (15/12) người tuổi Mão có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp. Để thuyết phục được đối phương, bản mệnh nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên, đặc biệt hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai phía.

Thời gian tới, nhờ cát tinh ghé thăm mà cơ hội phát tài phát lộc cũng xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì con giáp này có thể biến cơ hội của mình thành tiền ngay lập tức. Bản mệnh khiến cho nhiều người thấy ngưỡng mộ đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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