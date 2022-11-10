Bảng Vàng 2 ngày liền kề (11 và 12/11) gọi tên 3 con giáp: Sống trong bể Tiền, ngủ trên giường Vàng, từ nay giàu có sung túc, tài lộc dâng cao, tình tiền vẹn cả đôi đường

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 10:26

Theo tử vi 12 con giáp, vào 2 ngày liền kề (11 và 12/11) Thần Tài sẽ ra tay điền tên 3 con giáp vào Bảng Vàng, từ nay may mắn bủa vây, tài lộc hanh thông.

 

Tuổi Hợi

Thời gian trước, tuổi Hợi đã gặp khá nhiều thách thức. Nhưng với bản tính mạnh mẽ, đây lại là môi trường lý tưởng cho con giáp "phô diễn" hết tài năng của mình, nhờ đó cấp trên mới thấy hết được năng lực của tuổi Hợi.

Bảng Vàng 2 ngày liền kề (11 và 12/11) gọi tên 3 con giáp: Sống trong bể Tiền, ngủ trên giường Vàng, từ nay giàu có sung túc, tài lộc dâng cao, tình tiền vẹn cả đôi đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ vốn là người có năng lực, biết nắm bắt thời cơ, nay gặp cơ hội nên thăng chức tăng lương là điều trong tầm tay. Những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua sẽ được con giáp này giải quyết ổn thỏa. Không những vậy, người tuổi Hợi còn biết nhân cơ hội này để tiến xa hơn, mở ra nhiều cơ hội cho mình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuổi Sửu

Những ngày gần đây, người tuổi Sửu có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong vận trình của mình khi được nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Do cung mệnh xuất hiện cát tinh, lại thêm vận chính tài vô cùng vượng phát nên có thể coi đây là thời điểm “Phúc Lộc song toàn” của người tuổi Sửu.

Bảng Vàng 2 ngày liền kề (11 và 12/11) gọi tên 3 con giáp: Sống trong bể Tiền, ngủ trên giường Vàng, từ nay giàu có sung túc, tài lộc dâng cao, tình tiền vẹn cả đôi đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Sửu vào 2 ngày liền kề (11 và 12/11) do có quý nhân phù hộ nên vô cùng thuận lợi giúp cho tài khí tăng lên nhanh chóng. Họ đi tới đâu thường cũng có nhiều bạn bè và được nhiều người biết đến, danh tiếng tốt. Với sự phù hộ của Thần Tài, họ sẽ có nhiều may mắn hơn trong tài lộc. Đây là thời điểm thích hợp cho việc cầu tài. Chính vì thế mà tài khoản cá nhân của người tuổi Sửu trong thời gian từ đầu tháng luôn đầy ắp tiền bạc, giúp con giáp này có một cuộc sống vô tư vô lo.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ thường dễ chiếm được lòng tin của người khác. Họ thực sự là những người đáng tin cậy, đã nói là sẽ làm. Họ không bao giờ lợi dụng ai và càng không lừa dối người khác. Thậm chí, người tuổi Ngọ có thể hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của tập thể.

Bảng Vàng 2 ngày liền kề (11 và 12/11) gọi tên 3 con giáp: Sống trong bể Tiền, ngủ trên giường Vàng, từ nay giàu có sung túc, tài lộc dâng cao, tình tiền vẹn cả đôi đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, vận trình của người tuổi này càng về sau càng thêm phần thuận lợi. Bước vào mùa đông này, người tuổi Ngọ sẽ mở ra cho mình con đường suôn sẻ hơn. Vào 2 ngày liền kề (11 và 12/11), Ngọ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Ngọc Hoàng xuất hành vân du đến cửa nhà 3 con giáp đúng 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11): Tiền rơi từ cổng đến bếp, Vàng chất đầy ba gian nhà, Phúc Lộc lên tới đỉnh điểm, gia đạo thập toàn thập vẹn

Ngọc Hoàng xuất hành vân du đến cửa nhà 3 con giáp đúng 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11): Tiền rơi từ cổng đến bếp, Vàng chất đầy ba gian nhà, Phúc Lộc lên tới đỉnh điểm, gia đạo thập toàn thập vẹn

Ngọc Hoàng đến cửa là chuyện may mắn có muốn cầu cũng chẳng được, ai quen biết vởi 3 con giáp dưới đây thì mau qua nhà xin ở ké vào 3 ngày liên tiếp (11, 12 và 13/11) để hưởng thêm tý vận may cực lớn hiếm có.

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