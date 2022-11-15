Bắc Đẩu ưng ý ghi tên 3 con giáp vào đúng 20h tối Thứ 4 ngày 16/11: Bảng vàng đề danh, công thành doanh toại, như điều mong ước, giàu có hiển vinh, vinh quang vô lượng

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 08:00

Từ vi dự đoán 3 con giáp bước qua nạn Tam Tai “đạp trúng mỏ vàng”, càng nỗ lực cuộc sống càng viên mãn. Vô cùng giàu có hoan hỉ, làm gì cũng thuận lợi cuộc sống giàu có hơn người.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu dám nói và hành động nhưng lại luôn thiếu quyết đoán, trời sinh là người tài giỏi có vận khí rất tốt. Thời điểm này tuổi Sửu vượng khí vượng phát, tài vận vượng phát. Dù thế nào đi nữa, một khi đã hứa là họ sẽ làm, không làm mất lòng tin của người khác.

Bắc Đẩu ưng ý ghi tên 3 con giáp vào đúng 20h tối Thứ 4 ngày 16/11: Bảng vàng đề danh, công thành doanh toại, như điều mong ước, giàu có hiển vinh, vinh quang vô lượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, tài lộc của tuổi Sửu cực vượng, sự nghiệp của họ từng bước lên hương không ngờ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Đó có thể là một công việc mới, một công việc làm thêm hoặc một nghề tay trái phù hợp với họ. Các bạn Sửu được các ngôi sao tốt lành phù hộ, có mục tiêu rõ ràng và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được lý tưởng của mình.

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là một trong những con giáp gặt hái thành công trong thời điểm này. Có Chính Quan nhập mệnh nên công danh sự nghiệp rất rộng mở. Hôm nay được coi là một ngày thuận lợi để bạn thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Với tầm hiểu biết của mình, bạn có thể nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ.

Bắc Đẩu ưng ý ghi tên 3 con giáp vào đúng 20h tối Thứ 4 ngày 16/11: Bảng vàng đề danh, công thành doanh toại, như điều mong ước, giàu có hiển vinh, vinh quang vô lượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc hoàn thành thuận lợi nên không có lý do gì đường tài lộc của bạn không suôn sẻ theo đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng tạo điều kiện cho các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng được hoàn thành như mong đợi, đem lại cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ siêng năng, có năng lực, luôn tò mò về thế giới. Họ thích tìm hiểu những điều mới, ham học hỏi và là người có tinh thần trách nhiệm. Những người này tuổi trẻ thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng càng về trung niên, vận trình sẽ càng phất.

Bắc Đẩu ưng ý ghi tên 3 con giáp vào đúng 20h tối Thứ 4 ngày 16/11: Bảng vàng đề danh, công thành doanh toại, như điều mong ước, giàu có hiển vinh, vinh quang vô lượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong thời điểm này, người tuổi Ngọ được các sao tốt lành soi chiếu, vận trình dự báo ngày càng suôn sẻ. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, áp lực giảm nhẹ, người chăm chỉ tích cực sẽ đẩy mạnh được việc tiết kiệm của mình. Người tuổi Ngọ với tâm thái tích cực và sự nỗ lực hết mình sẽ đạt được thành công mới trong sự nghiệp. Nhờ các mối quan hệ, người làm kinh doanh cũng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, doanh thu nhờ đó cũng tăng vọt so với tháng trước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11: 3 con giáp đại cát đại lợi, hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Tử vi đúng 19h tối Thứ 3 ngày 15/11 báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 16/11 tử vi 12 con giáp ngày 16/11 tu vi ngay 16/11

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 36 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 36 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 36 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình