Bắc Đẩu điểm 'sổ vàng' trong 3 ngày tới (9, 10 và 11/2/2023): 3 con giáp cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 08/02/2023 09:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán top 3 con giáp gặp nhiều may mắn, rũ bỏ vận xui, Thần Tài nâng đỡ, sự nghiệp hanh thông, gặp toàn hỷ sự.

 

Tuổi Tuất

Thầy tử vi cho biết trong thời gian này, người tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp. Với phẩm chất thông minh, nay còn được may mắn tề tựu nên con giáp này thỏa chí tung hoành, đưa công việc đạt đỉnh vinh quang.

Bắc Đẩu điểm 'sổ vàng' trong 3 ngày tới (9, 10 và 11/2/2023): 3 con giáp cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất sẽ liên tục thắng đậm trên thương trường, mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty cũng như bản thân. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm thì cuộc đời của con giáp có thể sẽ được sang trang, với bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc đang chờ đón.

Tuổi Mùi

Thời điểm này đối với tuổi Mùi là khoản thời gian đế vượng. Con giáp này đón nhận vận trình hanh thông. Tuổi Mùi có thể làm những việc lớn như chuyển nhà, kết hôn hay sinh con. Họ đón vận thế thiên cát, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh có thể thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu và chờ đợi kết quả tốt đẹp. Con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, đường tài lộc thăng hoa không ngừng.

Bắc Đẩu điểm 'sổ vàng' trong 3 ngày tới (9, 10 và 11/2/2023): 3 con giáp cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần chính là một trong những con giáp may mắn trong trong thời điểm này, sự nghiệp của Dần có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này. Con giáp này Dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, đồng thời có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí còn được gặp gỡ được quý nhân.

Bắc Đẩu điểm 'sổ vàng' trong 3 ngày tới (9, 10 và 11/2/2023): 3 con giáp cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, Dần có vận khí trời ban, nhận được muôn vàn may mắn. Nhờ sự trợ giúp tích cực của quý nhân mà con giáp này đạt được những thành tựu nhất định, tạo dựng cuộc sống ngày càng tuyệt vời. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Dần có vận mệnh đào hoa trong thời điểm thích hợp để những người còn độc thân tìm kiếm nửa kia của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Tử vi ngày 10/2/2023 tử vi tu vi ngay 11/2/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch