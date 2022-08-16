Ba năm tới, con giáp nào nợ nần lổm chổm, con giáp nào thoát được hạn tam tai?

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 16:00

Trong 3 năm tới, 2 con giáp nợ nần ngập đầu, 1 con giáp may mắn thoát khỏi đại nạn.

Tuổi Tý

Năm 2023 đánh dấu sự biến động lớn trong công việc của người tuổi Tý. Đây là thời điểm mà họ sẽ phải bước sang những trang mới như chuyển việc, bắt đầu kinh doanh khởi nghiệp. Song, nếu không tính toán kỹ, công việc của người tuổi Tý dễ bết bát, mất tiền và thất thu.

Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của người tuổi Tý trong năm 2023 và liền 2 năm sau đó. Dù sự nghiệp có vài bước phát triển mới nhưng các dòng thu nhập của họ sẽ không có quá nhiều thay đổi, sự dư dả sẽ phụ thuộc vào mức độ cố gắng của bạn.

Ba năm tới, con giáp nào nợ nần lổm chổm, con giáp nào thoát được hạn tam tai? - Ảnh 1
Nếu người tuổi Tý chây ỳ, lười biếng và ỷ lại sẽ dễ gặp phải tình trạng thiếu hụt tiền bạc, nợ nần và mất đi khả năng độc lập tài chính. Mặt khác, người tuổi Tý cũng cần cân nhắc trước khi mua sắm lớn hoặc đầu tư cho vay trong năm nay.

Tuổi Hợi

Trong năm 2023 những người Quý hợi cũng dễ gặp tai ương xui xẻo bởi vướng sao Thái Bạch. Trong công việc những điều Quý Hợi mong muốn khó lòng thực hiện thuận buồm xuôi gió như mong đợi.

Đặc biệt, dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá khiến đường công danh của bạn bị cản trở. Chính vì vậy, tuổi này nên nén lại chờ cơ hội khác tốt hơn.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người sinh nhằm năm Dậu thường có đầu óc linh hoạt và khả năng học hỏi tuyệt vời. Đặc biệt là sau rất nhiều năm nỗ lực gây dựng sự nghiệp thì bạn đã có trong tay nhiều kinh nghiệm quý giá và cũng trưởng thành, bản lĩnh hơn rất nhiều trong cuộc sống.

Tử vi trong 3 năm tới, tuổi Dậu cũng có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn nữa, nhờ thế mà những vận xấu và khó khăn trong cuộc sống cũng dần lùi xa. Đây là lúc để người tuổi Dậu thu được thành quả từ sự cố gắng không ngừng của bản thân trong thời gian trước đó và kiếm tiền gấp đôi, gấp ba trước đây.

Đặc biệt, có vẻ nhờ những kinh nghiệm tích lũy được cũng như các mối quan hệ mà mình có thì tuổi Dậu cũng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân.

Nếu bạn đầu tư vào đâu đó, khởi nghiệp kinh doanh hoặc làm nghề tay trái thì chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận khả quan.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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