Tháng 8 phát tài, tháng 9 phát lộc, tháng 10 phát tình là nói đến các con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 15:13

Số trời đã định, các con giáp dưới đây gặp may mắn liên tục vào những tháng cuối năm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đón nhận nhiều tin tốt từ các lĩnh vực của cuộc sống, từ sự nghiệp đến tình duyên.

Mùa thu đến, con giáp này có thể gặp vài vấn đề nhưng không cần lo lắng nhiều. Chỉ cần lắng nghe lời khuyên của những người đi trước, mọi khó khăn sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.

Về sự nghiệp, năm 2022 mở ra một chặng đường tươi sáng cho tuổi Mão. Nếu con giáp này đã vạch ra mục tiêu thì đây là thời điểm để hiện thực hóa các kế hoạch. Kết quả đạt được chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

Vào tháng 8, 9 và tháng 10, con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ hết mình trên con đường sự nghiệp. Hãy để ý tới những người tuổi Hợi hoặc tuổi Mùi, đó có thể chính là người mang đến tin vui cho tuổi Mão.

Tuổi Dậu

Vì tương hợp thái tuế nên người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài phù hộ và chiếu cố. Nhờ vậy mọi việc với Dậu trở nên suôn sẻ. Tuy vậy, trong năm Dậu cũng gặp chút rủi ro như bị tiểu nhân gây trở ngại nhỏ trong công việc. Vận may có lúc tốt, lúc xấu chưa ổn định. Trong 3 tháng 8, 9, 10 Dậu đảo ngược tình thế thành công, lấy lại chỗ đứng của mình tại nơi làm việc và còn có thể thu được lợi ích không nhỏ.

Tháng 8 phát tài, tháng 9 phát lộc, tháng 10 phát tình là nói đến các con giáp nào? - Ảnh 1
Là người khôn ngoan, hiểu biết, có chỉ số IQ và EQ cao nên Dậu đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đặc biệt, Dậu trúng may mắn liên hoàn trong 3 tháng 8, 9, 10.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là người có năng lực trong công việc. Họ làm việc với trách nhiệm và sự kiên trì. Từ tháng 8 trở đi, tài vận của người tuổi Ngọ tốt hơn hẳn so với những tháng khác.

Người tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, tiền bạc tăng lên gấp bội. Trong kinh doanh, con giáp này có thể gặp may mắn khi khách hàng tự tìm đến cửa.

Người làm công ăn lương dù phải chịu nhiều áp lực công việc nhưng luôn được đồng nghiệp giúp đỡ và nhận nhiều lời khuyên hữu ích. Vì vậy, bản mệnh có thể hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra trong tháng, thu nhập cũng đạt mức ổn định.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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