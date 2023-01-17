Bà chua kho 'mở khóa', từ 26/12 đến 29/12 âm lịch, 3 tuổi gom hết lộc tài, tình duyên đỏ thắm, kinh doanh lãi đậm, giàu có khó bì

Tâm linh - Tử vi 17/01/2023 21:15

Từ 26/12 đến 29/12 âm lịch, những con giáp này làm ăn may mắn bất ngờ, kiếm tiền dễ dàng không lo nghĩ lại có đường tình yêu đẹp như mớ.

Tuổi Tỵ

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, từ 26/12 đến 29/12 âm lịch chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Bà chua kho 'mở khóa', từ 26/12 đến 29/12 âm lịch, 3 tuổi gom hết lộc tài, tình duyên đỏ thắm, kinh doanh lãi đậm, giàu có khó bì - Ảnh 1

Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại “của thiên trả địa”. Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Tỵ nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

Tuổi Dần

Tuổi Dần sau bao khó khăn cuối cùng từ 26/12 đến 29/12 âm lịch bạn cũng đã nhận được những thành tựu nhất định. Cách làm việc quyết đoán, thông minh, nhanh nhẹn của Dần đã được cấp trên ghi nhận. Bạn đương nhiên được khen ngợi và trao thưởng nóng. Thông minh có thừa nên Dần đi đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ, đồng nghiệp cũng phải nể bạn một phần.

Bà chua kho 'mở khóa', từ 26/12 đến 29/12 âm lịch, 3 tuổi gom hết lộc tài, tình duyên đỏ thắm, kinh doanh lãi đậm, giàu có khó bì - Ảnh 2

Hơn nữa, tuổi Dần có quan hệ, biết ngoại giao nên tuần này bạn được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng. Trong thời gian thử thách 2 tháng, nếu bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ được nhậm chức.

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại.

Bà chua kho 'mở khóa', từ 26/12 đến 29/12 âm lịch, 3 tuổi gom hết lộc tài, tình duyên đỏ thắm, kinh doanh lãi đậm, giàu có khó bì - Ảnh 3

Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý, họ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà thành công viên mãn. Người tuổi Ngọ cần phải trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc thì vận khí mới hanh thông.

Từ 26/12 đến 29/12 âm lịch, tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong năm nay có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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