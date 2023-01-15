Hung thần xui xẻo phong sát: 3 tuổi dính Tam Tai phạm Thái Tuế, tai ương rình rập, tài chính lung lay, sóng gió bủa vây đủ đường

Tử vi cho biết bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Tý bước vào năm thứ 2 của hạn Tam Tai.

Tuổi Tý cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống , từ công việc, tài vận đến sức khỏe , tình cảm. Con giáp này nên cân nhắc đối với việc xuất hành, hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà.

Tử vi 2023 nói rằng người tuổi Tý nên lưu ý kẻo dính thị phi, mất tiền oan. Ngoài ra, con giáp này còn được cảnh báo là nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý còn phạm Hình Thái Tuế. Bản mệnh được cảnh báo là nên cẩn trọng kẻo tiểu bị tiểu nhân hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, đề phòng mất tiền. Ngoài ra, tuổi Tý nên chú ý đến sức khỏe của bản thân và của cả những người trong gia đình.

Tuổi Thìn

Trong năm 2023, tuổi Thìn bước sang năm thứ 2 của hạn Tam Tai. Con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở. Tuổi Thìn được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, hạn chế đi lại, chú ý khi tham gia giao thông. Bản mệnh nên cẩn trọng với các dự án công việc, thời gian này tốt nhất không nên đầu tư.

Tuổi Thìn phạm Hại Thái Tuế trong năm Quý Mão 2023 nên các kế hoạch của bản mệnh đều vấp phải cản trở nhất định. Cục diện tương hại khiến con giáp này gặp nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Người đang muốn thay đổi công việc nên cân nhắc vì đây không phải thời cơ thích hợp.

Về phương diện tài lộc, các kế hoạch hợp tác của bản mệnh trong năm phạm Thái Tuế rất dễ đổ bể nên tiền tài có thể tiêu hao. Tuổi Thìn nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc mới, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang.

Tuổi Thân

Bước sang năm 2023, tuổi Thân sẽ gặp hạn Tam tai. Do gặp Thiên Hình Tinh Quân, nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi Thân.

Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối. Những người tuổi Thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn Tam tai còn khiến tuổi Thân dễ vướng vào kiện cáo. Nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn.

Đây là năm thứ hai tuổi Thân gặp hạn Tam tai, có thể là năm hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.