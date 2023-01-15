Hung thần xui xẻo phong sát: 3 tuổi dính Tam Tai phạm Thái Tuế, tai ương rình rập, tài chính lung lay, sóng gió bủa vây đủ đường

Tâm linh - Tử vi 15/01/2023 21:30

Năm 2023, con giáp này bước sang năm tam tai thứ 2 lại phạm phải Thái Tuế, không ít khó khăn có thể xảy ra, tiền tài tình duyên đều dễ trục trặc.

 

Tuổi Tý

Tử vi cho biết bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Tý bước vào năm thứ 2 của hạn Tam Tai.

Tuổi Tý cần chú ý tới mọi lĩnh vực của đời sống, từ công việc, tài vận đến sức khỏe, tình cảm. Con giáp này nên cân nhắc đối với việc xuất hành, hạn chế đi xa, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà.

Hung thần xui xẻo phong sát: 3 tuổi dính Tam Tai phạm Thái Tuế, tai ương rình rập, tài chính lung lay, sóng gió bủa vây đủ đường - Ảnh 1

Tử vi 2023 nói rằng người tuổi Tý nên lưu ý kẻo dính thị phi, mất tiền oan. Ngoài ra, con giáp này còn được cảnh báo là nên kỵ sông, kỵ nước, tránh hạn chế đến vùng sông nước để bảo vệ bản thân.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý còn phạm Hình Thái Tuế. Bản mệnh được cảnh báo là nên cẩn trọng kẻo tiểu bị tiểu nhân hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, đề phòng mất tiền. Ngoài ra, tuổi Tý nên chú ý đến sức khỏe của bản thân và của cả những người trong gia đình.

Tuổi Thìn

Trong năm 2023, tuổi Thìn bước sang năm thứ 2 của hạn Tam Tai. Con giáp này đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở. Tuổi Thìn được khuyên nên cẩn trọng trong mọi việc, hạn chế đi lại, chú ý khi tham gia giao thông. Bản mệnh nên cẩn trọng với các dự án công việc, thời gian này tốt nhất không nên đầu tư.

Hung thần xui xẻo phong sát: 3 tuổi dính Tam Tai phạm Thái Tuế, tai ương rình rập, tài chính lung lay, sóng gió bủa vây đủ đường - Ảnh 2

Tuổi Thìn phạm Hại Thái Tuế trong năm Quý Mão 2023 nên các kế hoạch của bản mệnh đều vấp phải cản trở nhất định. Cục diện tương hại khiến con giáp này gặp nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Người đang muốn thay đổi công việc nên cân nhắc vì đây không phải thời cơ thích hợp.

Về phương diện tài lộc, các kế hoạch hợp tác của bản mệnh trong năm phạm Thái Tuế rất dễ đổ bể nên tiền tài có thể tiêu hao. Tuổi Thìn nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc mới, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang.

Tuổi Thân

Bước sang năm 2023, tuổi Thân sẽ gặp hạn Tam tai. Do gặp Thiên Hình Tinh Quân, nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi Thân.

Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối. Những người tuổi Thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn Tam tai còn khiến tuổi Thân dễ vướng vào kiện cáo. Nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn.

Hung thần xui xẻo phong sát: 3 tuổi dính Tam Tai phạm Thái Tuế, tai ương rình rập, tài chính lung lay, sóng gió bủa vây đủ đường - Ảnh 3

Đây là năm thứ hai tuổi Thân gặp hạn Tam tai, có thể là năm hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp nhìn im im nhưng là đại gia ngầm, âm thầm kiếm tiền bạc tỷ, bề ngoài quê mùa nhưng trong giàu sụ

Top 3 con giáp nhìn im im nhưng là đại gia ngầm, âm thầm kiếm tiền bạc tỷ, bề ngoài quê mùa nhưng trong giàu sụ

Những con giáp này có tài làm ăn, dù sở hữu nhiều tiền của nhưng vẻ ngoài không phô trương nên ít ai biết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp 3 con giáp gặp Tam Tai 2023 tử vi 12 con giáp con giáp gặp Thái Tuế 2023 tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 52 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 55 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026