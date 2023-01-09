Đầu tuần đón mưa tài lộc, cuối tuần hứng 'bão' may mắn: 3 con giáp số vận hưng vượng, tiền tài đỏ chói, thăng quan tiến chức mạnh mẽ

Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén.

Tử vi dự báo, Mùi sẽ là con giáp phát tài rực rỡ từ đầu tuần đến cuối tuần này. Con giáp này sẽ mở rộng cửa đón thần tài vào nhà, thời gian này chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tài khoản nhân đôi, tình duyên phơi phới nên ai cũng phải đỏ mắt ganh tỵ với những gì Mùi đạt được.

Tuổi Mão

Nhiều người cho rằng những người tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì nhưng thực tế, họ là những người có khả năng kiếm tiền rất tốt. Không chỉ có tầm nhìn xa mà người tuổi này còn thực sự rất khôn ngoan, tinh tường, nhạy bén.

Từ đầu tuần đến cuối tuần này, họ nhất định sẽ gặt hái được thành quả trong công việc kinh doanh. Dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Mão đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.

Tuổi Dần

Từ đầu tuần đến cuối tuần này, vận trình tài lộc của người tuổi Dần có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Đây là thời điểm người tuổi Hổ có thể chuyển mình khởi nghiệp, tự tay gây dựng cơ đồ.

Người làm công ăn lương có 1 tuần vất vả nhưng bù lại họ sẽ thu về tiền bạc rủng rỉnh. Khoảng thời gian này, bản mệnh càng chăm chỉ làm ăn thì tiền của thu về lại càng nhiều, đúng với câu nói “Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”.

Đây cũng rất tốt đẹp với người làm trong ngành kinh doanh, họ có nhiều cơ hội để có những bản hợp đồng béo bở. Mọi chuyện đi đúng hướng, việc làm ăn tiến triển cực kỳ tốt đẹp.

Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.