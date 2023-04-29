Đầu tháng 5: 3 con giáp giàu có nhất nhì sau dịp lễ, vận xui qua hết, tài khoản tăng số vèo vèo, cuộc đời viên mãn về sau

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão đang nắm chức quyền ở cơ quan, là người có tiếng nói. Nhưng con giáp này dù giỏi đến mấy cũng nên khiêm tốn, hạn chế mồm miệng kẻo lại hỏng việc. Tài lộc cũng đem lại nhiều tin vui không kém, không thể không kể đến lộc buôn bán, hút khách của con giáp này. Ăn nói có duyên, làm việc nghiêm túc nên khách cứ đến ầm ầm chẳng phải chèo kéo.

Vận trình tình cảm cũng có dấu hiệu đáng mừng. Con giáp này nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người nhiều hơn thường ngày. Con cái thì ngoan ngoãn, hay hỏi thăm cha mẹ, như vậy đã là hạnh phúc rồi.

Tử vi ngày mới đánh giá tuổi Thìn, con đường sự nghiệp có tốt, có xấu. Người tuổi này vừa nhận được may mắn, vừa có thách thức trong quá trình làm việc. Do đó, bản mệnh cần có sự chuẩn bị kỹ càng để hạn chế tối đa rắc rối trong công việc.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Người độc thân có được cơ hội gặp gỡ với người khác giới, có thể nâng cao cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho mình ở thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài lộc của tuổi Tỵ hôm nay vẫn duy trì ở mức ổn định. Khoảng thời gian này, những người thuộc con giáp này có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền thông qua việc chi tiêu có khoa học. Với số tiền này, bạn có thể đầu tư hoặc kinh doanh vào lĩnh vực yêu thích.

Vận trình tình duyên của tuổi Tỵ có chút nhàm chán và muộn phiền. Do hôm nay Ngũ hành xung khắc nên mang đến nhiều chuyện không vui cho tình cảm đôi lứa, còn những người độc thân vẫn chưa thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng một mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm