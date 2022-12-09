Ánh sáng may mắn chiếu rọi vào giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, bao vàng chất đống, thuận lợi làm ăn, cuộc sống dư dả, tương lai êm ấm

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 19:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, thuận lợi làm ăn, cuộc sống dư dả vào giữa tháng 11 âm lịch nhé!

 

Ánh sáng may mắn chiếu rọi vào giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp có vận khí hanh thông, bao vàng chất đống, thuận lợi làm ăn, cuộc sống dư dả, tương lai êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đa phần đều mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ hơn người ở cách cư xử khôn khéo, biết tiến biết lùi. Trong công việc, con giáp này giàu tham vọng, không thấy khó khăn mà lùi bước hay nản lòng. Con giáp tuổi Thìn được dự báo sẽ có sự nghiệp ổn định.

 

Từ giữa tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Thìn được Thần Tài ban lộc. Công việc kinh doanh, làm ăn của họ ngày càng xuôi thuận. Người đầu tư kinh doanh sẽ thu lãi đậm. Trong khi những người làm công ăn lương cũng nhận nhiều tin vui trong công việc.

Trong thời điểm này, họ được cấp trên trọng dụng, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng. Người tuổi này tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cũng cần biết cách quản lý chi tiêu thì sẽ sớm có của ăn của để.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tài giỏi, thông minh và can đảm. Thời trẻ, họ ham học hỏi nên hiểu biết rộng và sớm đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Ngọ là họ khá bốc đồng và thường làm việc theo cảm tính. Họ phù hợp với những công việc cần sự sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật.

Từ giữa tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ có vận khí hanh thông, tài lộc vượng phát. Trong công việc, tin vui liên tiếp gõ cửa nhà người tuổi Ngọ. Người làm kinh doanh thì có cơ hội phát tài, đơn hàng chốt liên tục.

Không những thế, những khoản đầu tư của họ cũng sinh lời lớn. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên coi trọng. Lúc này, họ có cơ hội để đầu tư ở cấp độ nhỏ lẻ, kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường sống chân thành, vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy, trong suốt cuộc đời, con giáp này dễ gặp được quý nhân.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị vân xui đeo bám. Con giáp này cần bình tĩnh hơn trong việc xử trí để sớm có thể tìm ra hướng giải quyết. Từ giữa tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Sửu tài lộc hanh thông, sự nghiệp khởi sắc. Họ có thể gặp may trong đầu tư sinh lời hoặc trong công việc chuyên môn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nên được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể trọng.

Rất có thể trong thời gian tới, họ sẽ có hướng đi mới khả quan cho sự nghiệp của bản thân. Nhưng dù mọi việc có thuận lợi đến đâu thì vẫn sẽ có những rắc rối tiềm ẩn mà họ không thể lường trước được. Vì vậy, con giáp tuổi Sửu nên lắng nghe những lời tư vấn từ bậc tiền bối giàu kinh nghiệm thay vì cứ cố chấp làm theo ý mình.

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp hưởng đậm tiền tỷ, đời sống cải thiện, giàu có bền vững, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, may mắn tưng bừng

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp hưởng đậm tiền tỷ, đời sống cải thiện, giàu có bền vững, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, may mắn tưng bừng

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thời kỳ hoàng kim rực rỡ từ nay đến Tết Nguyên Đán nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 31 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 31 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng