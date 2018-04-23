Ai sinh vào 5 ngày âm lịch này, 20 không lo thất nghiệp, 30 viên mãn hôn nhân, 40 là đại gia giàu sụ!

Những người sinh vào 5 ngày âm lịch này có vận mệnh vô cùng đặc biệt!
- Chỉ cần nhìn ngày sinh, biết ngay tình duyên rực rỡ hay héo tàn
- Phụ nữ có số cuối ngày sinh thế này thì cả đời sướng như tiên, muốn gì được đó!
Ngày 8 và 13 âm lịch
Ngày 8 và 13 âm lịch là ngày gắn với tiền tài và vận may. Do đó ai sinh vào 2 ngày này đều được hưởng phúc đức ở đời. Họ không chỉ được thần linh phù hộ khi mới sinh ra mà càng lớn lên càng gặp nhiều quý nhân giúp sức. Từ khi 20 đến năm 40, họ đi đến đâu cũng thành công hơn người. 20 tuổi, họ ổn định việc làm, đến 30 tìm được bạn đời như ý, 40 thành đại gia giàu có. Nhất là người sinh ngày 13 càng là của quý của gia đình, được giúp đỡ và thành công không ngờ!
Ngày 19 và 23 âm lịch
Người sinh vào ngày 19 và 23 có cuộc sống rất đặc biệt và đầy thi vị. Khi còn nhở, họ nhanh nhạy, được gia đình yêu thương. Đến khi trưởng thành, họ lại có bè bạn, đồng nghiệp giúp sức. Họ có nhân cách, tính cách rất đặc biệt, được mọi người yêu quý. Chính nhờ tính cách mạnh mẽ, lương thiện, họ dễ thành công hơn người khác. Nhất là người sinh vào ngày 19 âm lịch, họ có sự nghiệp vững vàng, tìm được tình yêu nhiều người ngưỡng mộ. Đến năm 40 tuổi, mọi sự đều như ý, viên mãn hạnh phúc. Ai sinh vào ngày 23 âm lịch, càng lớn càng giàu có sung túc, hạnh phúc ngập tràn.
Ngày 21 âm lịch
Người sinh vào ngày 21 âm lịch có đầu óc, trí tuệ hơn người. Đây là những người luôn dồi dào sức sáng tạo, có khi làm được chuyện lớn ngay từ khi còn nhỏ. Dù là nam hay nữ, người sinh vào ngày 21 âm lịch đều có thể tự kiếm tiền khi mới 20, 30 đã thành đại gia giàu có. Họ luôn được thượng đế ban phúc đức. Họ có cá tính riêng biệt, lại ham học hỏi nên thành công là chuyện không hề khó. Đến hậu vận, họ có sức khỏe ngày càng dồi dào, an hưởng cuộc sống bình yên hạnh phúc bên con cháu.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.