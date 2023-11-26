Ai khổ mặc ai, Nam Tào đã định sẵn 3 con giáp giàu sang trong 10 ngày tới: Có tiền tiêu xài phủ phê, gom sạch tài vận thiên hạ, làm gì thành đó

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây công việc phát đạt, nhà trước đầy tiền, nhà sau đầy vàng trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Thời gian trước tuổi Mão cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực vì phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm và dù có nỗ lực như thế nào cũng không khi nào ngơi tay. Tuy nhiên trong 10 ngày tới này sẽ giúp giải tỏa rất nhiều những gánh nặng của tuổi Mão cũng như mang lại nhiều may mắn.

Công việc suôn sẻ, đạt được những thành quả khả quan không chỉ khiến tâm trạng người tuổi Mão tích cực hơn mà còn tạo thêm động lực phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống. Đồng thời tài chính ổn định cũng giúp tuổi Mão chủ động hơn trong chi tiêu và sẵn sàng tự thưởng cho mình những phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Ai khổ mặc ai, Nam Tào đã định sẵn 3 con giáp giàu sang trong 10 ngày tới: Có tiền tiêu xài phủ phê, gom sạch tài vận thiên hạ, làm gì thành đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn trong 10 ngày tới, những người tuổi Dậu sẽ được Phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng phát. Trong thời gian này, những người tuổi Dậu làm đâu thắng đó, quý nhân giúp đỡ, vận trình khởi sắc. Tử vi cho biết thời điểm này người tuổi Dậu nhờ vào thắng lớn ở lĩnh vực kinh doanh, trúng đậm ở những bảng hợp đồng lớn mà tuổi Dậu sẽ tích lũy được một khoản tiền dư dả.

Thầy tử vi hé lộ rằng những người tuổi Dậu trở nên giàu có cũng không quên những người xung quanh. Đây chính là cơ hội để tuổi Dậu tạo dựng được tiền đề cho mình. Tuổi Dậu trong thời gian này phước khí ngày càng tích tụ, con giáp đã giàu nay lại giàu hơn.

Ai khổ mặc ai, Nam Tào đã định sẵn 3 con giáp giàu sang trong 10 ngày tới: Có tiền tiêu xài phủ phê, gom sạch tài vận thiên hạ, làm gì thành đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong cuộc đua của 12 con giáp, trâu là con vật đạt vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Trong 10 ngày tới, Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Có thể, những chú Trâu sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi dường như bạn động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra vào thời điểm này nhé.

Ai khổ mặc ai, Nam Tào đã định sẵn 3 con giáp giàu sang trong 10 ngày tới: Có tiền tiêu xài phủ phê, gom sạch tài vận thiên hạ, làm gì thành đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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