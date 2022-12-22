Ai đen mặc ai, 3 con giáp ‘nước chảy chỗ trũng’, từ 21h tối thứ Sáu ngày 23/12/2022, tiền tài vượng phát, vàng bạc rải khắp sân, làm một hưởng mười, 10 người hết 9 người giàu sang

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 15:29

3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, bùng nổ vận may, thiên tài đại phát, lộc lá nở hoa.

 

Tuổi Thìn

Thìn thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Con giáp này làm bất cứ việc gì cũng có mục tiêu, làm việc gì cũng phải thành công, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thậm chí, khi gặp phải khó khăn, Thìn cũng sẽ nhanh chóng vực dậy được tinh thần, không bi lụy, chán nản như những con giáp khác.

Vào 21h tối thứ sáu, vận số của Thìn sẽ phất lên như diều gặp gió, giúp tuổi Thìn nếu không thành đại gia cũng có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga cũng không hết. Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực.

Con giáp này chắc chắn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những của cải, tài lộc này sẽ đến với Thìn một cách bất ngờ và đầy ngẫu nhiên.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp ‘nước chảy chỗ trũng’, từ 21h tối thứ Sáu ngày 23/12/2022, tiền tài vượng phát, vàng bạc rải khắp sân, làm một hưởng mười, 10 người hết 9 người giàu sang - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Đa số những người tuổi Tuất đều biết tận dụng ưu điểm của bản thân, biết phát huy đúng chỗ đúng lúc, ngoài ra Tuất có khả năng tự tạo dựng cuộc sống sung túc bằng chính tài năng của mình.

Thời gian này, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, cuộc sống của họ không những thăng hoa tốt đẹp mà còn được đền đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, giúp tuổi Tuất phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Tuổi Tuất sẽ phát tài trong thời gian này, khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước, trở thành một người giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp ‘nước chảy chỗ trũng’, từ 21h tối thứ Sáu ngày 23/12/2022, tiền tài vượng phát, vàng bạc rải khắp sân, làm một hưởng mười, 10 người hết 9 người giàu sang - Ảnh 2
Thời gian này, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng, cuộc sống của họ không những thăng hoa tốt đẹp mà còn được đền đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiềng sống tình cảm, chân thật và rất tinh tế. Con giáp này biết cách giấu đi sự khôn ngoan của mình, nắm bắt tâm lý người khác nên dễ dàng có được thành công chốn thương trường. Làm công ăn lương hay làm chủ thì Mão đều nhận được sự nể trọng, quý mến của đồng nghiệp, đối tác và cấp trên.

Tử vi cho biết, tuổi Sửu cũng sẽ khổ tận cam lai, được Thần Tài ban nhiều phúc đức và may mắn. Cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Có thể tuổi Sửu sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Nhờ cát tinh chiếu mệnh nên người cầm tinh con Trâu sẽ phát tài phát lộc, sung sướng hết phần thiên hạ. Lúc này, tuổi Sửu chỉ cần ngồi chơi cũng có thể hốt bạc đầy nhà.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp ‘nước chảy chỗ trũng’, từ 21h tối thứ Sáu ngày 23/12/2022, tiền tài vượng phát, vàng bạc rải khắp sân, làm một hưởng mười, 10 người hết 9 người giàu sang - Ảnh 3
Có thể tuổi Sửu sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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