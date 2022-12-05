Thời gian này, bản mệnh cần tích cực hơn, tránh thụ động ngồi chờ. Dù bạn làm công ăn lương, hay tự kinh doanh thì thu nhập đều khả quan. Tránh đầu tư kiểu lướt sóng hay hớt váng.

Trời sinh những người tuổi Thân thông minh và năng động, nhiệt tình, khao khát rất mạnh mẽ đối với cuộc sống. Tử vi dự đoán đúng 17h hôm nay (5/12) mọi rắc rối, khó khăn của tuổi Thân sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ. Cụ thể trong sự nghiệp sắp tới, con giáp này không chỉ được sếp ban phát cho cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực khác để tìm ra vị trí phù hợp nhất, chỉ cần Thân thể hiện tốt cơ hội thăng chức hay tăng lương cũng đến nhanh chóng.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Dần thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Con giáp này làm bất cứ việc gì cũng có mục tiêu, làm việc gì cũng phải thành công, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Nhờ những đức tính tốt này mà tuổi Dần đi đâu hay làm ở đâu cũng được mọi người xung quanh tận tình giúp đỡ, chỉ bảo.

Tuy nhiên, người tuổi Thân sắp tới cũng nên dành thời gian chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn nhé. Đừng vì đam mê kiếm tiền mà mất đi niềm vui trong cuộc sống lẫn sức khỏe bị ảnh hưởng. Đặc biệt nên cân đo thời gian hợp lý dành cho cả người thân của mình nữa nhé.

Tử vi cho biết đúng 17h chiều nay (5/12) con đường hậu vận của tuổi Dần diễn ra tương tối ổn định, thuận lợi mọi mặt. Con giáp may mắn được Thần Tài ban nhiều phúc đức và may mắn. Cuộc sống tuổi Dần sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn.

Ngoài ra vấn đề kinh doanh sắp tới cũng không đáng lo ngại khi nhờ có quý nhân giúp đỡ tận tình, Dần có được nguồn thu ổn định và không phải quá bận tâm về tình hình tài chính trong thời gian tới đây. Nhân lúc vận may đang cao, bản mệnh có thể mua thử vé số khả năng trúng số trong hôm nay là rất cao.

Tử vi cho biết đúng 17h chiều nay (5/12) con đường hậu vận của tuổi Dần diễn ra tương tối ổn định, thuận lợi mọi mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo sách tướng số - tử vi người tuổi Dậu thường là mẫu người tỉ mỉ, cẩn thận. Họ tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn và luôn giữ được tinh thần lạc quan. Con giáp tuổi này sống tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác.

Giai đoạn vừa qua không mấy thành công với con giáp này khi tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong công việc. Họ bị tiểu nhân quấy phá, nỗ lực cũng không được ghi nhận. Vì vậy, con giáp này cần kiên trì hơn và hãy tìm kiếm các cơ hội phù hợp với mình.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h hôm nay (5/12) tuổi Dậu có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt thành tích nổi bật trong sự nghiệp.Trong thời gian tới đây cũng là cột mốc quan trọng để Dậu lấy lại được tinh thần để chuân bị hướng đến những mục tiêu mà mình theo đuổi bấy lâu, chỉ cần làm tốt và giữ được tâm trạng vui vẻ như trong những ngày cuối tuần này, hậu vận của Dậu hứa hẹn sẽ còn bay cao hơn trước rất nhiều.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h hôm nay (5/12) tuổi Dậu có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt thành tích nổi bật trong sự nghiệp.Trong thời gian tới đây cũng là cột mốc quan trọng để Dậu lấy lại được tinh thần để chuân bị hướng đến những mục tiêu mà mình theo đuổi bấy lâu - Ảnh minh họa: Internet

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