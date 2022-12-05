Liên tiếp 3 ngày đầu tuần (5,6,7/12/2022), 3 con giáp được Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, vận trình rực sáng, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bước sang chương mới, cuộc sống hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 05:12

Tử vi 3 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn được Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, sự nghiệp hanh thông, trúng số dễ như chơi, tài lộc bùng nổ khó ai sánh bằng.

Tuổi Dần 

Chúc mừng những người tuổi Dần trở thành con giáp may mắn trong tuần tới đây, mọi phương diện tài lộc hay sự nghiệp đều vượng nở dồi dào, ấn tượng. Đường kinh doanh báo hiệu thành công đang chờ đón bạn, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội đến với mình, tuổi Dần chắc chắn sở hửu cuộc sống giàu sang hạnh phúc đúng như mong muốn của bạn. 

Tử vi dự đoán trong ngày tới đây, những người làm công ăn lương nên tập trung khả năng đối kháng vấn đề, xử lí nhanh nhạy thì lại càng được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tạo điều kiện phát triển. Thậm chí, nếu làm tốt, tuổi Dần còn được đề xuất khen thưởng, thăng chức hoặc tăng lương. 

Nguồn tài chính của những ai làm kinh doanh cũng trôi chảy, dòng tiền luân chuyển thuận lợi gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân bản mệnh làm đâu thắng đó kiếm về khoản tiền khổng lồ. 

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Tử vi dự đoán trong ngày tới đây, những người làm công ăn lương nên tập trung khả năng đối kháng vấn đề, xử lí nhanh nhạy thì lại càng được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tạo điều kiện phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 3 ngày đầu tuần này nhờ có Cát Tinh yêu mến trợ lực mà người tuổi Sửu gặp được nhiều điều hạnh phúc, thành tích vượt trội khiến người người ngưỡng mộ. 

Đặc biệt trong phương diện sự nghiệp, bắt gặp bạn bè, đồng đội cùng chung lý tưởng mà bắt tay hợp tác ở các dự án mới mẻ mang đến kết quả chứa con số khổng lồ. Cấp trên hoan ngênh tinh thần mà thưởng nóng. Tài lộc trên đà tăng tiến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, người làm công ăn lương hay với người kinh doanh thì đều thu lại kinh nghiệm, làm gì cũng gặp thuận lợi tiền kiếm về không có chỗ để. 

Không chỉ thăng hoa trong đường sự nghiệp, tuổi Sửu còn may mắn trong chuyện tình cảm. Những người đang yêu nhau có thể sẽ kết hôn và có một cuộc sống viên mãn. Còn những ai đã lập gia đình thì sẽ có thể đón nhận thêm nhiều niềm vui mới. Cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc, êm ấm và có sự đồng điệu với nhau. 

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Đặc biệt trong phương diện sự nghiệp, bắt gặp bạn bè, đồng đội cùng chung lý tưởng mà bắt tay hợp tác ở các dự án mới mẻ mang đến kết quả chứa con số khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Thời vận của tuổi Tỵ trong giai đoạn cuối năm 2022 có nhiều chuyển biến thuận lợi, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Tử vi 3 ngày tới cho biết con đường hậu vận của Tỵ diễn ra hanh thông, may mắn đủ đường nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa. 

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Thời vận của tuổi Tỵ trong giai đoạn cuối năm 2022 có nhiều chuyển biến thuận lợi, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử vi 12 con giáp, trong hôm nay (5/12/2022) có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, sự nghiệp hanh thông, quý nhân giúp đỡ, tài lộc tình duyên có đủ hạnh phúc viên mãn.

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