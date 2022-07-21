8 ngày tới, 3 con giáp nào gặp vấn nạn nghiêm trọng, cần hoá giải nhanh chóng?

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 19:00

Tuần mới, các con giáp gặp xui xẻo đủ đường, cần hóa giải nhanh chóng.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, bạn có hung vận lớn lấn át cát vận, cần cẩn trọng xuất hiện tiểu nhân gây họa xuất hiện kẻ ném đá giấu tay. Khi xuất hiện vấn đề, bạn đừng nóng nảy khiến xấu bụng lợi dụng sơ hở. Tới giữa tuần, mọi chuyện mới dần ổn định do bạn đã tìm ra phương pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, sự nỗ lực của bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng.

Giữa tuần, bạn có vận may tài lộc nhờ có Chính Tài và Thiên Tài nâng đỡ. Bạn biết cách để tăng thêm thu nhập cho bản thân. Trong chuyện tình cảm, bạn cùng người kia xuất hiện nhiều vấn đề, cả hai đều giữ cái tôi của mình, chẳng ai chịu nhún nhường ai khiến mọi chuyện bế tắc.

Tuổi Ngọ

Ấn tượng đầu tiên về những người cầm tinh các chú Ngựa thường là sự kiên trì và dũng cảm. Họ có thể “bùng lên” như một cơn bão để dồn hết sức lực hoàn thành một kế hoạch, nỗ lực đạt được mục tiêu công việc hoàn hảo. Đôi khi, để đạt được mục tiêu của mình, họ sẵn sàng vắt kiệt sức lực của bản thân, dù có kiệt sức vẫn không ngại thực hiện.

Chính nhờ điều này mà người tuổi Ngọ thường trải qua vất vả trước, gặt hái thành tựu sau. Sau khi phấn đấu hết mình, họ sẽ nhận được những kết quả tương xứng với năng lực của bản thân. Chỉ cần họ có thể kiên trì thì cơ hội làm giàu sẽ dần dần hé lộ ra, nhanh chóng thành hiện thực.

Tuy vậy, hung vận của người tuổi Ngọ trong tuần này khiến họ gặp cả xui xẻo và may mắn trong sự nghiệp. Kiếp Tài và Tỷ Kiên xuất hiện vào đầu tuần cho thấy bạn dễ phải chịu sự gièm pha của đồng nghiệp.

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Song nếu biết cách đối nhân xử thế, mềm mỏng hơn trong công việc, tiết chế trong việc thể hiện bản thân thì mọi việc sẽ xoay chuyển. Khi có Thiên Ấn và Chính Quan xuất hiện vào cuối tuần, họ sẽ được cấp trên khen thưởng, mọi người nhìn bằng ánh mắt khác xưa.

Từ đó, người tuổi Ngọ cũng sẽ gặp nhiều chuyện thuận lợi hơn nhờ sao Thiên Đức phù trợ. Điều quan trọng là khi cơ hội mở ra trước mắt, họ cần tin tưởng vào bản thân, mạnh dạn nắm bắt. Sẽ không thiếu những lời nói bóng gió, gièm pha, họa thị phi rình rập nhưng đừng vì thế mà chùn bước.

Trong tuần, con giáp này cũng đón Chính Tài xuất hiện, là dấu hiệu cho thấy bạn nhận được tiền lương, tiền thưởng. Cần làm việc chăm chỉ để tạo tiền đề cho cát tinh phát huy ưu thế. Nếu có dấu hiệu thu lời từ các khoản đầu tư, kinh doanh, cần có kế hoạch phân bổ tài chính hợp lý, lâu dài.

Tuổi Tuất

Bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình, đồng thời cần tập trung chú ý giữ an toàn khi tham gia giao thông, tránh những sự cố ngoài ý muốn. Công việc của bạn đang đứng trước nhiều thách thức, bạn dễ không đủ tập trung và gây ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của công việc, thậm chí còn phải giải quyết hậu quả do chính mình gây ra.

Bạn không nên cho vay tiền nong, cẩn trọng khi số tiền ấy liên quan đến các mối quan hệ, đồng thời hãy tránh xa những khoản đầu tư rủi ro cao. Chuyện tình cảm không thuận lợi, cả hai cảm thấy phai nhạt trong cuộc tình này, cố chấp níu kéo cũng chẳng có tác dụng gì.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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