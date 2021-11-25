70 ngày nữa sẽ có 3 con giáp được Thần tài ưu ái, tạm biệt xui xẻo, phất lên nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 21:00

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Tuổi Ngọ

Trong năm Tân Sửu 2021, do Ngọ và Sửu tạo thành 1 trong số 6 cặp con giáp Lục Hại, nên tuổi Ngọ là 1 trong những con giáp có hạn Thái Tuế, đường công danh, sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm có nhiều thử thách, thậm chí bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại vào 1 số giai đoạn trong năm, gây nên những tác động tiêu cực nhất định đến sự nghiệp cũng như cuộc sống của họ.

70 ngày nữa sẽ có 3 con giáp được Thần tài ưu ái, tạm biệt xui xẻo, phất lên nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tử vi học có nói, khó khăn vào tháng nào thì không biết nhưng trong 70 ngày tới, tuổi Ngọ lại là con giáp được Thần tài vô cùng ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt trong công việc. Bên cạnh đó, đây cũng là lúc tuổi Ngọ gặp được quý nhân của đời mình, những người sẽ dẫn dắt họ đi qua khó khăn, đến với thành tựu. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, thì cùng với trí thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt của mình họ sẽ không lo thiếu tiền tiêu. 

Tuổi Dậu

Trái ngược lại với tuổi Ngọ, trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Dậu lại là 1 trong những con giáp có vận số đỏ nhất, con đường công danh sự nghiệp có nhiều thuận lợi, suôn sẻ, dễ kiếm được những khoản thu lớn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, tuổi Dậu đa số là những người thích làm hơn là thích nói. Họ thường lặng lẽ, chăm chỉ và khẳng định bản thân qua kết quả công việc. Chính vì thế, chỉ cần được giúp đỡ là họ có thể dễ dàng phất lên.  

70 ngày nữa sẽ có 3 con giáp được Thần tài ưu ái, tạm biệt xui xẻo, phất lên nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán trong 70 ngày tới, họ có nhiều cơ hội phất lên, thậm chí đổi đời, cuộc sống có nhiều niềm vui và thành tựu đáng kể. Được sao cát tinh Kim Quỹ chiếu rọi, tuổi Dậu có nhiều điều kiện tốt để có thể làm giàu nhanh chóng. Vì sao Kim Quỹ là sao chủ về phúc khí, tài lộc và tiền bạc, nên với sự thông minh, chăm chỉ và sắc sảo, nhạy bén trong tiền bạc, tuổi Dậu rất dễ "làm nên chuyện".

Tuổi Mão

Tuổi Mão là 1 trong số những con giáp "vật vã" nhất trong những tháng vừa qua. Đây là lúc mà dù có cố gắng, những người tuổi Mão vẫn sẽ luôn cảm thấy cuộc sống của họ rơi vào bế tắc khi công việc chưa có được thành quả như ý, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, căng thẳng. Nếu không cẩn thận, họ sẽ dễ rơi vào những sự tranh cãi với những người xung quanh, khiến cho mối quan hệ của họ với người khác trở nên căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của họ.

70 ngày nữa sẽ có 3 con giáp được Thần tài ưu ái, tạm biệt xui xẻo, phất lên nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong 70 ngày tới, những xui xẻo này của tuổi Mão cũng sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ. Công việc của tuổi Mão dần ổn thỏa, được cho là sẽ có những thành tựu mới mà thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, sung túc như ý.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

60 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt 'nhà lá', đổi đời giàu sang, phú quý an nhàn, tiền tài ngập lối

60 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt 'nhà lá', đổi đời giàu sang, phú quý an nhàn, tiền tài ngập lối

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp này sẽ có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và nhất là được Thần Tài phù hộ, quý nhân phù trợ, mọi việc suôn sẻ, sa chân vào chỉnh vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 46 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 46 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp