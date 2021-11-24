Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp đường tài vận lên cao, động vào đâu tiền sinh sôi bội phần tới đó

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 07:00

Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây thì xin chúc mừng sắp tới đây là khoảng thời gian cực may mắn với bạn.

Tuổi Tý

Năm 2021 thật sự là năm tốt lành với người tuổi Tý. Họ được người khác yêu mến, vận may luôn tới với tuổi Tý một cách bất ngờ. Tý hễ bước chân phải ra đường là gặp được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy không lo túng thiếu.

Tử vi cho thấy 13 ngày tới, Tý có rất nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra, nối tiếp may mắn. Đối với người kinh doanh sẽ là một năm buôn may bán đắt. Với người kinh doanh sẽ dễ có những hợp đồng béo bở. Nói chung, dù bất cứ ở ngành nghề nào, cơ hội kiếm tiền đều trở nên dễ dàng với Tý.

Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp đường tài vận lên cao, động vào đâu tiền sinh sôi bội phần tới đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về đường tình duyên cũng trở nên tốt đẹp. Người độc thân sẽ gặp được đối tượng ưng ý, có thể tính chuyện trăm năm. Nói chung những vận may sẽ đổ về với bạn cùng lúc. Tiền bạc hanh thông, tình duyên viên mãn không còn phải sợ bất cứ ai quấy phá hãm hại.

Tuổi Mùi

Người tuổi Dê hãy sẵn sàng tinh thần để đón một ngày với nhiều tin vui tài lộc. Với bản chất thông minh, nhanh nhẹn, làm gì được nấy nên cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về bạn. Bạn sẽ được tin tưởng giao nhiều trọng trách, cơ hội thể hiện bản thân đến đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp đường tài vận lên cao, động vào đâu tiền sinh sôi bội phần tới đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc, tài lộc cứ đổ về như thác nước tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Bạn ra ngoài bước chân phải, bạn sẽ gặp được quý nhân. Bước chân trái ra đường, bạn sẽ đón lộc lá nhất từ trên trời rơi xuống. 13 ngày tới, Mùi sẽ nhận được tin vui tài chính bất ngờ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều tín hiệu vui về tiền bạc đổ về nhà bạn trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này. Bạn được cấp trên tín nhiệm, giao cho nhiều nhiệm vụ để khẳng định năng lực bản thân. Tất nhiên, với sự thông minh sẵn có, tuổi Thân sẽ không bao giờ để vụt mất cơ hội.

Những việc được giao đều hoàn thành đúng thời hạn, không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại nào trong công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều cơ hội đổi đời, đầu tư làm ăn kinh doanh trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ giữ chức vụ lớn, tiếng nói được nhiều người nể phục.

Đúng 13 ngày tới, 3 con giáp đường tài vận lên cao, động vào đâu tiền sinh sôi bội phần tới đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận của tuổi Thân trong thời gian này rất tốt, bạn thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, lời khuyên là không nên vung tay quá trán, hãy để một khoản tích lũy phòng khi bất trắc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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