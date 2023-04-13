7 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ có lộc TIỀN TÀI, công việc LÊN HƯƠNG, tình duyên KHỞI SẮC

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 07:20

Trong vòng 7 ngày tới, 3 con giáp này có tài lộc bay bổng, nhiều tin vui đến nhà. Họ cũng có bước tiến trong sự nghiệp, tăng thêm thu nhập, tình yêu có khởi sự vui vẻ.

TUỔI DẬU

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Dậu bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Trong vòng 7 ngày tới, người tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

7 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ có lộc TIỀN TÀI, công việc LÊN HƯƠNG, tình duyên KHỞI SẮC - Ảnh 1
Trong vòng 7 ngày tới, người tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Ảnh minh họa

 

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

TUỔI TÝ

Vận trình tình cảm tuổi Tý ở mức chấp nhận được, trong quá trình hòa hợp với đối phương, bạn nên biết thêm về đối phương, đừng qua loa đại khái.

Trong 7 ngày tới, vận trình sự nghiệp của Tý ở mức khá tốt, việc có thêm đồng nghiệp mới có thể ảnh hưởng đến việc sắp xếp công việc và vị trí ban đầu của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể điều phối và sắp xếp rất tốt chính vì thế bạn dễ dàng gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp và nhận được tín nhiệm của cấp trên. 

Đường tài lộc không tồi, sự nghiệp gần đây sẽ có bước phát triển vượt bậc, dễ được người khác giúp đỡ hoặc quý nhân phù trợ, có khả năng được thăng chức, tăng lương. Cũng có những công việc bán thời gian khác nên sẽ có thêm thu nhập.

TUỔI NGỌ

Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp dự đoán 7 ngày tới, con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Ngọ khá tốt. Trong công việc, con giáp này luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ, và thể hiện mặt đáng tin cậy của mình với cấp trên hoặc khách hàng nên giành được nhiều sự ưu ái và nhận được những dự án tốt hơn. 

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ chỉ đạt ở mức khá. Trong vấn đề đầu tư và quản lý tài chính, người tuổi Ngọ cần chú ý lựa chọn các dự án một cách thận trọng hơn, hiện tại bản mệnh chớ vội manh động kẻo thua lỗ to, càng thận trọng thì càng tốt. 

7 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ có lộc TIỀN TÀI, công việc LÊN HƯƠNG, tình duyên KHỞI SẮC - Ảnh 2
Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp dự đoán 7 ngày tới, con đường phát triển sự nghiệp của tuổi Ngọ khá tốt. Ảnh minh họa

Đường tình duyên vẫn khá hài hòa và hạnh phúc. Những người độc thân cảm thấy vui sướng vì đã thoát khỏi tình trạng “ế”, cuối cùng thì lời tỏ tình của bạn với đối phương cũng đã có kết cục tốt đẹp. Còn tình cảm đôi lứa phát triển tốt đẹp, bạn và nửa kia luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất.  

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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