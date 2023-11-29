7 ngày tới (30/11 - 6/12), 3 con giáp đón nhiều CÁT KHÍ, nhận lộc mỏi tay, chạm đỉnh may mắn, tiền bạc dư dôi

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 18:19

Tử vi có nói, trong 7 ngày tới, tài lộc của 3 con giáp hanh thông, danh lợi rộng mở, hạnh phúc ngập tràn.

Tuổi Tị

Tử vi dự đoán vận trình con giáp tuổi Rắn sẽ vô cùng may mắn, đào hoa nở rộ, mọi sự hanh thông trong 7 ngày tới. Nhờ Quan Âm hộ mệnh nên những người có gia đình sẽ nhận điềm lành mang thai.

Những bạn độc thân sẽ vui mừng với vận đào hoa xuất hiện. Người khác phái vô cùng mạnh mẽ sẽ đến, có thể gặp được nửa kia nhân duyên tốt hơn. Và mong rằng con giáp tuổi Rắn sẽ có ngôi sao tài lộc chăm sóc cho họ.

7 ngày tới (30/11 - 6/12), 3 con giáp đón nhiều CÁT KHÍ, nhận lộc mỏi tay, chạm đỉnh may mắn, tiền bạc dư dôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 7 ngày tới, vận may sẽ ập đến tới tấp với người cầm tinh tuổi Tuất. Con giáp này sẽ trở thành một trong những người giàu có nhất nhì thời gian này khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, trong thời gian này, họ sẽ đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp, bứt phá năng lực và giành được quyền lãnh đạo. Được ưu ái, nên cuộc sống rất thuận lợi và họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên các phương diện!

7 ngày tới (30/11 - 6/12), 3 con giáp đón nhiều CÁT KHÍ, nhận lộc mỏi tay, chạm đỉnh may mắn, tiền bạc dư dôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất hào phóng và có tấm lòng rộng lượng. Bất kể làm việc gì cũng có mục đích nếu họ đi đúng hướng thì sẽ làm được những việc lớn lao. Trong 7 ngày tới, vận may ập đến với người Tuổi Ngọ.

Họ càng ngày càng giàu có khiến người khác ghen tị. Sự nghiệp có bước nhảy vọt, tung cánh bay lên trời, quyền lực tăng lên rất nhiều, gia đình giàu có rủng rỉnh, của cải không ngừng, vàng bạc khắp nơi, tiền giấy làm mưa làm gió!

7 ngày tới (30/11 - 6/12), 3 con giáp đón nhiều CÁT KHÍ, nhận lộc mỏi tay, chạm đỉnh may mắn, tiền bạc dư dôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày 20/11, hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây

Trước ngày 20/11, hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây

Dự đoán 3 con giáp may mắn sẽ đón được nhiều cát lành trước ngày 20/11. Điều này sẽ giúp cho bạn mở ra thời gian suôn sẻ, hanh thông.

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