7 ngày liên tiếp (18/1-24/1), 3 con giáp kiếm nhiều tiền nhất, ngũ phúc lâm môn, quét sạch tài lộc, giàu sang ngút trời

Công việc: Người tuổi Hợi công danh đặt để nhiều hi vọng, bạn cố gắng thay đổi tư duy.

Tài lộc: Cẩn thận chi tiêu, đừng vội đưa quyết định nhanh để có thể mất mát lớn.

Sức khoẻ: Khoẻ mạnh, tinh thần được vực dậy nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn khiêm tốn, nhún nhường và cầu thị. Sự giỏi giang và cư xử khéo léo của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ và thán phục. Bản mệnh con giáp này luôn biết điểm dừng cho những phát ngôn cũng như hành động của mình. Nhờ vậy, họ tạo được sức nặng trong lời nói cũng như các ý kiến quan điểm của bản thân.

Người tuổi Dậu đôi khi ham việc quá mà quên mất thời gian nghỉ ngơi dành cho chính mình. Họ cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, việc tái tạo lại năng lượng và cân bằng được tâm trí sẽ giúp họ làm việc có hiệu quả hơn.

7 ngày liên tiếp (18/1-24/1), người tuổi dậu đón chào những tài lộc và vận may lớn đến với mình. Họ đi đâu, làm gì cũng nhận được may mắn hơn người. Họ có những nguồn thu nhất định, tiền bạc về đều đặn mỗi ngày. Số tiền họ kiếm được nhiều gấp 3-4 lần trước đó. Tháng Giêng 2024, người tuổi Dậu thảnh thơi tận hưởng cuộc đời sung sướng và giàu có của mình. Họ không cần mất quá nhiều công sức vẫn có được số tiền khổng lồ đút túi. Vạn sự may mắn và thuận lợi giúp họ giàu càng thêm giàu.

Tuổi Tỵ

7 ngày liên tiếp (18/1-24/1), tuổi Tỵ làm chức vụ quản lý, lãnh đạo vẫn vất vả với hàng tá việc phải lo toan, cấp dưới thì làm ăn tắc trách không được như ý. Người trẻ tuổi đi làm thì áp lực, không có thời gian cho bản thân, muốn vùng lên để giải thoát.

Trên phương diện tiền bạc, những người làm nghề kinh doanh, đầu tư cũng cần phải cực kỳ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, nếu không dễ rơi vào cảnh làm ăn thất thoát. Đừng dại mà đầu tư linh tinh kẻo tiền mất tật mang như chơi.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không yên ổn. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau. Nếu không biết kiềm chế tính nóng nảy có thể gây ra những hành động ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.