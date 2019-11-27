7 dấu hiệu ‘lạ’ chứng tỏ bàn tay đế vương, nắm giữ vận mệnh phú quý, giàu sang

Tâm linh - Tử vi 27/11/2019 05:28

Tướng bàn tay nắm vận mệnh giàu sang, được trời Phật phù hộ, hậu vận viên mãn như trăng rằm thường có những dấu hiệu “lạ” này. Bàn tay của bạn có không?

Đây là 7 dấu hiệu “lạ” ở tướng bàn tay nắm giữ tài lộc, phú quý.

1. Tay như củ gừng khô – tướng thịnh vượng

Theo nhân tướng học, người có bàn tay khô như củ gừng khô thường có tướng phú quý, thịnh vượng. Bàn tay này thường có lực cầm nắm, vận khí khá tốt. Đàn ông có bàn tay thế này thường có năng lực giải quyết công việc tốt, sự nghiệp thăng hoa, dù gặp khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua.

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Bàn tay khô như củ gừng khô thường có tướng phú quý, thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

2. Gò Thái Dương gồ lên, có vân ngôi sao hay hình chữ thập

Gò Thái Dương nằm ở dưới ngón áp út, thể hiện sự phú quý. Gò Thái Dương đầy đặn, hồng hào, còn có vân ngôi sao hay hình chữ thập thì người này giỏi kiếm tiền, nhiều cơ hội làm giàu. Họ kiếm được tiền nhiều, cũng biết giữ tiền khéo.

3. Lòng bàn tay đầy đặn, có tính đàn hồi

Đây là người giàu sức khỏe, có đường tài vận thịnh vượng về sau. Dù trong công việc hay cuộc sống, họ đều luôn nỗ lực không ngừng. Cùng với đầu óc linh hoạt, thông minh, họ có năng lực làm giàu, thực hiện ước mơ của bản thân.

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Tướng bàn tay gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

4. Đốt thứ hai của ngón tay cái có nhiều vân

Đây là dấu hiệu của người giỏi tích lũy tiền của. Đường vân càng nhiều thì tiền bạc thu về càng dồi dào. Đây là kiểu người giàu có nhờ chăm chỉ, siêng năng.

5. Ngón giữa dài

Người có tướng bàn tay thế này thường có mưu cầu tài lộc, quyền lực lớn. Họ ấp ủ tham vọng lớn về cuộc sống đủ đầy. Vì thế, họ cố gắng không ngừng để đạt được mục tiêu lớn. Đây cũng là người có đầu óc nhanh nhạy, giỏi phán đoán, nên dễ có tương lai giàu có.

6. Gò Mộc Tinh phát đạt

Trong nhân tướng học, gò Mộc Tinh nằm ở dưới ngón giữa. Nếu Gò Mộc Tinh đầy đặn, hồng hào thì vận khí rất tốt. Người có tướng bàn tay này thường giỏi kinh doanh, giàu có nhờ buôn bán.

7. Nam tay mềm, nữ tay cứng

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Nam giới tay mềm thể hiện Tỳ thổ mạnh. Nữ tay cứng thể hiện Tỳ thổ hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Nam giới tay mềm thể hiện Tỳ thổ mạnh. Nữ tay cứng thể hiện Tỳ thổ hưng thịnh. Đây đều là tướng bàn tay phú quý, tài lộc hanh thông.

Tướng số chỉ nói lên một phần vận mệnh của con người. Bàn tay nắm giữ vận mệnh nhưng quyết định, hành động, đức độ là do bạn quyết định. Con người có vận mệnh không thì chưa đủ, còn phải có năng lực và cố gắng không ngừng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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