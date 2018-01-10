6 thói quen tưởng vô hại nhưng lại đang xua đuổi tài lộc, khiến gia chủ nghèo khó cả đời

Tâm linh - Tử vi 10/01/2018 16:47

Dưới đây là những thói quen nhỏ tưởng chừng vô hại nhưng lại đang xua đuổi tài lộc vào nhà, gia chủ hãy bỏ ngay kẻo lâm vào cảnh “tán gia bại sản”.

Có những thói quen trong đời sống hàng ngày tưởng vô hại nhưng lại sản sinh ra sát khí, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tài lộc của gia chủ.

6 thói quen tưởng vô hại nhưng lại đang xua đuổi tài lộc, khiến gia chủ nghèo khó cả đời - Ảnh 1
Để nhà cửa bề bộn sẽ khiến tài vận đi xuống, hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

1. Nhà cửa bề bộn, bẩn thỉu

Nhiều người viện lý do rằng họ quá bận rộn với hàng tá công việc, khi trở về nhà chỉ kịp nghỉ ngơi để hồi phục sức lực cho ngày làm việc tiếp theo nên không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Họ không biết rằng, một ngôi nhà bừa bộn, lộn xộn với quần áo bẩn vứt quanh nhà, rác cả tuần không đổ sẽ khiến may mắn, tài lộc không dám vào nhà.

2. Để rác trước cửa nhà

Cửa của một ngôi nhà là vị trí chiêu tài đón lộc, vậy nên gia chủ phải luôn quét dọn sạch sẽ để thu hút được nhiều tài khí cho gia đình. Bạn chớ dại để rác trước cổng nhà, việc làm này không chỉ khiến xú uế án ngữ mà còn làm ảnh hưởng đến vận thế.

6 thói quen tưởng vô hại nhưng lại đang xua đuổi tài lộc, khiến gia chủ nghèo khó cả đời - Ảnh 2
Thói quen không đậy nắp bệ bồn cầu sau khi sử dụng sẽ khiến gia chủ xui rủi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

3. Không đóng nắp bệ bồn cầu sau khi sử dụng

Nhà vệ sinh, cụ thể là bồn cầu được xem là nơi uế tạp nhất trong không gian sống. Việc không đóng nắp bệ bồn cầu sẽ khiến luồng khí xấu lan tỏa khắp nhà, ngáng đường tài vận. Vậy nên, tốt nhất bạn nên đóng nắp bệ bồn cầu ngay sau khi sử dụng để bảo toàn tài khố của gia đình.

4. Không dọn dẹp ngay sau khi ăn

Sau khi ăn uống, việc đầu tiên bạn nên làm là dọn dẹp ngay bàn ăn, rửa sạch chén đĩa và lau dọn bếp sạch sẽ. Việc làm này sẽ làm không gian sống trong lành, sạch sẽ và tạo nên nguồn năng lượng tích cực. Nếu để chén đĩa bẩn bừa bộn, dơ bẩn sẽ tạo nên hung khí, không chỉ ảnh hưởng đến tài vận mà sức khỏe của chủ nhân cũng bị ảnh hưởng.

6 thói quen tưởng vô hại nhưng lại đang xua đuổi tài lộc, khiến gia chủ nghèo khó cả đời - Ảnh 3
Trước khi xem thường tiền lẻ, bạn hãy nhớ đến câu 'tích tiểu thành đại' - Ảnh minh họa: Internet

5. Vứt tiền lung tung trong nhà

Với tiền có mệnh giá lớn mọi người thường cất giữ rất cẩn thận, thế nhưng với tiền lẻ họ lại thường vứt lung tung vì nghĩ chúng có mệnh giá nhỏ, ‘’không đáng bao nhiêu’. Chính tâm lý xem thường tiền lẻ sẽ làm phật lòng Thần Tài, từ đó vận tài lộc sẽ tuột dốc không phanh.

6. Lãng phí nước

Theo thuyết phong thủy ngũ hành, nước được xem là nhân tố biểu thị của cải, tài vận của một người. Việc lãng phí nước đồng nghĩa với việc gia chủ đang tự đổ đi tài vận của chính mình, hao tài tốn của cũng từ đây mà ra.

 

Thông tin  mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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