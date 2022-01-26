6 ngày cuối tháng 12 ÂL: 3 con giáp dễ hứng trọn lộc trời, phú quý đầy tay, đón Tết sung túc

Tâm linh - Tử vi 26/01/2022 19:00

Theo tử vi học, tuổi Tuất, Thìn, Tỵ là 3 con giáp dễ hứng trọn lộc trời, giàu sang vô đối trong 6 ngày cuối tháng 12 Âm lịch.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất đã có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, 6 ngày cuối năm này, những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở.

Từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Trong thời gian tới, con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

6 ngày cuối tháng 12 ÂL: 3 con giáp dễ hứng trọn lộc trời, phú quý đầy tay, đón Tết sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian sắp tới, những người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân. Trong nửa đầu năm Tân Sửu có nhiều lúc tuổi Thìn cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì người đó tự dưng xuất hiện, sẵn sàng giúp đỡ bạn khiến bạn lấy lại tinh thần.

Nhưng trong 6 ngày cuối tháng 12 ÂL này, những người tuổi Thìn sẽ có nhiều may mắn trong cuộc sống tha hồ hưởng những thành quả của mình. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian giúp người tuổi Thìn cân bằng lại cảm xúc của bản thân. Với những người làm công ăn lương thì bạn cũng sẽ gặp không ít may mắn. Theo đó, tuổi Thìn làm gì cũng phát tài, giàu có, tình duyên cũng vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

6 ngày cuối tháng 12 ÂL: 3 con giáp dễ hứng trọn lộc trời, phú quý đầy tay, đón Tết sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

 

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ trong thời gian tới bỗng nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời thu về nhiều khoản tiền.

Thời gian này, những người tuổi Tỵ có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Những người tuổi Tỵ nếu như muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

Không chỉ chuyện làm ăn hanh thông mà tình duyên của người tuổi Tỵ khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

6 ngày cuối tháng 12 ÂL: 3 con giáp dễ hứng trọn lộc trời, phú quý đầy tay, đón Tết sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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