6 nét tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang, nhìn là thấy ngay!

Tâm linh - Tử vi 12/11/2018 05:11

Tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang sẽ có những đặc điểm gì? Đây là thắc mắc của rất nhiều người. Dưới đây câu trả lời cho mọi người!

1. Phụ nữ có trán cao

Trong nhân tướng học trán là bộ vị quan trọng dễ dàng đánh giá về công danh, sự nghiệp. Với người phụ nữ có trán cao, phẳng tựa như bức tường thì số lấy chồng giàu sang phú quý, cả đời hưởng vinh hoa.

Phụ nữ trán cao có tướng lấy chồng giàu
Phụ nữ trán cao có tướng lấy chồng giàu - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó những người phụ nữ mà trán lõm bẹt, gân guốc là tướng xấu nên cuộc đời thường vất vả, thậm chí còn bị mồ côi hoặc mang những tính cách xấu.

2. Phụ nữ sở hữu đôi lông mày thanh tú

Để đánh giá tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang chúng ta có thể căn cứ vào đặc điểm là lông mày. Theo đó những phụ nữ sở hữu đôi lông mày thanh tú với đặc điểm là lông mày rõ nét, sáng nổi bật cùng với các sợi vừa phải, thanh mảnh chứ không quá thô, không quá đen. Khoảng cách giữa hai bên lông mày đều nhau thì phụ nữ sẽ có sức khỏe tốt, tài vận tốt.

Hoặc phụ nữ có đôi lông mày thanh tú sẽ lấy được người chồng tốt tính, đảm bảo công việc ổn định. Vì thế càng về sau cuộc sống càng an nhàn, sung sướng.

3. Tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang thể hiện qua đôi mắt

Người ta thường ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và qua đặc điểm của đôi mắt chúng ta cũng có thể biết được phụ nữ có tướng như thế nào.

Tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang thể hiện qua đôi mắt
Tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang thể hiện qua đôi mắt - Ảnh minh họa: Internet

Với người phụ nữ sở hữu đôi mắt dài, thanh tú thì đó là người phụ nữ có tướng quý. Bên cạnh đó sự phân định rõ ràng về ranh giới giữa lòng đen và lòng trắng cộng với vị trí của đồng tử ở chính giữa nhãn cầu. Với nét tướng quý này người phụ nữ có số lấy chồng giàu, phú quý, cuộc đời cả đời giàu có, an nhàn. Đặc biệt sau kết hôn những người phụ nữ này sẽ có cuộc sống sáng sủa, tươi đẹp hơn trước rất nhiều.

Với nét tướng quý của đôi mắt như thế này mà người phụ nữ lại có thêm đôi lông mày đẹp, tai đẹp thì đó là tướng đại quý nhân. Thế nên cả đời sẽ sống giàu sang, an yên mà không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì về kinh tế.

4. Đặc điểm của mũi

Để biết phụ nữ có số lấy được chồng giàu hay không chúng ta cũng có thể quan sát mũi. Với người phụ nữ sở hữu mũi dọc dừa, cánh mũi tròn trịa thì đây chính là nét mũi có số lấy chồng giàu sang, vận tài tốt mà còn nhận được sự yêu chiều từ chồng nên cuộc sống hạnh phúc. Bên cạnh đó những người phụ nữ này lại có khả năng giao tiếp, sự nhanh nhẹn nên trong công việc cũng gặt hái được nhiều thành công.

5. Tướng phụ nữ lấy chồng giàu khi có dái tai to

Phụ nữ sở hữu dái tai to là người phụ nữ gặp rất nhiều may mắn trong mọi chuyện. Với người phụ nữ sở hữu đặc điểm dái tai to sẽ có nhiều bằng hữu tốt, tiền bạc không cần phải lo lắng.

Tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang thể hiện qua đôi lông mày
Tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang thể hiện qua đôi lông mày - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra phụ nữ dái tai to và cộng thêm sự mềm mại là người phụ nữ chiều chuộng, yêu thương chồng con hết mực. Bên cạnh đó họ cũng là người rất khoan dung độ lượng với mọi người. Do đó đây sẽ là người vợ mang phúc khí tốt, giúp chồng giàu có, tài vận phất lên trông thấy.

6. Phụ nữ có miệng nhỏ chúm chím

Tướng phụ nữ lấy chồng giàu sang còn có thể nhận biết thông qua khuôn miệng. Với người phụ nữ có miệng nhỏ chúm chím, môi hồng vừa dễ thương vừa nhận được sự yêu mến của những người khác. Cuộc sống của họ cũng muôn vàn thuận lợi. Đây là người phụ nữ mang đến vận khí và vận thế tốt, có tướng vượng phu ích tử nên cuộc sống khá êm đềm, thoải mái.

Trên đây là một số đặc điểm cho thấy phụ nữ có tướng lấy chồng giàu sang. Ngoài ra chúng ta còn có thể căn cứ vào một số đặc điểm khác nữa như ngón tay dài, đường tâm đạo thẳng không rối ren, lòng bàn tay có nốt ruồi, đường tình duyên dài…Tuy nhiên đây là những thông tin chỉ mang tính chất tham khảo nên những bạn không có những đặc điểm này cũng đừng lo lắng vì cuộc sống giàu nghèo còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

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