Cảnh báo: Khả năng sẽ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng và lũ lớn từ ngày 22-25/5

Các hộ nuôi cá lồng ở Đà Vị (Na Hang, Tuyên Quang) bị thiệt hại nặng sau trận mưa - Ảnh: TTXVN

Để dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Khí tượng Thủy văn kính đề nghị các bộ, địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai tổng hợp gửi thông tin chi tiết về các hoạt động dân sinh, kinh tế, xã hội, các công trình nhạy cảm có khả năng chịu ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn các tỉnh về Cục Khí tượng Thủy văn để kịp thời dự báo, cảnh báo hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống thiên tai.

Ngoài các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai được ban hành định kỳ theo quy định, để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, truy cập vào các hệ thống cảnh báo của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/ và http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ để cập nhật thông tin.

Cục Khí tượng Thủy văn trân trọng thông báo để các bộ và địa phương chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Miền Bắc còn mưa lớn đến 19/5 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ở khu vực Việt Bắc và Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/5 đến 3h sáng nay có nơi trên 100mm như: Na Sầm (Lạng Sơn) 178.6mm, Hoàng Khai (Tuyên

Quang) 151.4mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 135.2mm, Đức Long (Cao Bằng) 119.4mm, Cao Tân (Bắc Kạn) 109.4mm, Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) 106.6mm,…

Dự báo, sáng sớm nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa cục bộ có nơi trên 30mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>50mm/3h). Sau đó, từ hôm nay, mưa lớn ở khu vực trên giảm dần.

Đồng thời, nắng xuất hiện trở lại ở miền Bắc nhiều hơn và gia tăng nhiệt với mức cao nhất vào buổi trưa chiều ở thủ đô Hà Nội có nơi trên 33 độ. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Đáng lưu ý, từ 20-22/5, nắng nóng xảy ra diện rộng ở những khu vực này với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các khu vực từ Khánh Hòa đến Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng lưu ý, các khu vực trên trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.