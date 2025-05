Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, sáng 19/5, Ban ATGT tỉnh Long An thông tin về kết luận của UBND tỉnh sau cuộc họp phân tích nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26/4 trên quốc lộ N2, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường này.

Ban An toàn giao thông huyện Tân Thạnh, Long An cùng các ngành địa phương thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân trong vụ TNGT hôm 26/4 - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, nhất tuyến quốc lộ N2, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ TNGT trên. Qua đó, làm cơ sở tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, nhất là xe chở người và xe chở hàng hóa khối lượng lớn. Rà soát, kiểm tra hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Ban ATGT tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các điểm bất cập về ATGT, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, kiến nghị UBND tỉnh xem xét có hướng xử lý, khắc phục kịp thời.

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người tử vong - Ảnh: Báo Xây Dựng

Trước đó, theo thông tin từ báo Xây Dựng, khoảng 7h sáng 26/4, Trần Văn Hậu (45 tuổi, ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh), điều khiển ô tô tải BKS 62C-024.47, lưu thông trên quốc lộ N2 từ miền Tây đi TP.HCM. Khi đến đoạn Km 86+200 thuộc địa bàn ấp Kênh Giữa, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh (Long An) đã xảy ra va chạm với mô tô BKS 59Y3-766.39 do Nguyễn Võ Quốc Tuyển (23 tuổi) điều khiển, chở Võ Thị Thùy Dung (46 tuổi, đều ngụ ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) và mô tô BKS 66CA-051.70 do Phan Hoài Tánh (18 tuổi) điều khiển, chở theo Phan Hoài Tình (16 tuổi, đều ngụ ấp Hồ Xuân, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Vụ va chạm khiến anh Phan Hoài Tánh và chị Nguyễn Thị Thùy Dung tử vong tại chỗ. Còn anh Nguyễn Võ Quốc Tuyển và em Phan Hoài Tính bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện nhưng do chấn thương nặng nên cả 2 cũng đã tử vong.