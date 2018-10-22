Vợ chồng là duyên tiền định nên đừng vứt bỏ mối duyên này!

Tâm linh - Tử vi 22/10/2018 05:30

Thành công lớn nhất của cuộc đời con người, sau khi trải qua bao bôn ba, bão táp, chính là có được một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn. Và vợ chồng là duyên tiền định nên đừng vội vàng vứt bỏ đi mối nhân duyên này khi cuộc sống chỉ mới có chút phong ba!

Tôi là người tin vào đức Phật, tin vào những điều gọi là nhân duyên của trời đất. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của mỗi con người đều có những mối liên quan với nhau, theo một khía cạnh nào đó. Và mối liên quan giữa vợ và chồng, người ta gọi đó là: Vợ chồng là duyên tiền định.

Vợ chồng là duyên tiền định
Vợ chồng là duyên tiền định - Ảnh minh họa: Internet

Phật giảng rằng, để hai người nam và nữ ở kiếp này có thể trở thành vợ chồng, cùng chung chăn gối, chung mái ấm gia đình với nhau, thì cả hai người, đều có duyên tiền định. Duyên tiền định là mối quan hệ nhân duyên nối liền giữa kiếp trước và kiếp sau. Đó là sự tái sinh, là sự luân hồi của những kiếp con người.

Trong những mối quan hệ tình cảm tồn tại trong thế giới con người hay nói cách khác là tình cảm đặc biệt nhất chính là tình cảm vợ chồng. Không giống như tình cảm cha mẹ dành cho con cái, con cái giành cho ông bà cha mẹ. Hay anh chị em giành tình cảm cho nhau, tình cảm vợ chồng có nét gì đó rất riêng biệt. Đó là một sự kết nối vô cùng ý nghĩa, là sự kết nối mang tên vợ và chồng.

Dễ gì mà hai người xa lạ nảy sinh tình cảm quyến luyến, yêu thương, đùm bọc và sẻ chia với nhau đặc biệt như tình cảm giữa vợ và chồng?

Mối nhân duyên vợ chồng là từ kiếp trước
Mối nhân duyên vợ chồng là từ kiếp trước - Ảnh minh họa: Internet

Và dễ gì giữa hai người xa lạ có được sự khoan dung, nhường nhịn, ân cần, quan tâm nhau như tình cảm giữa vợ và chồng?

Nếu như không có yếu tố tâm linh là mối duyên tiền định, thì vợ và chồng chưa hẳn đã có được những thứ tình cảm đặc biệt kể trên.

Phật dạy rằng, vợ chồng là duyên tiền định, thế nên khi đã có được mối duyên tiền định quý giá này, chúng ta hãy trân trọng nó bằng tất cả trái tim và sức lực của mình.

Nói hãy trân trọng bằng tất cả trái tim và sức lực của mình, là bởi vì không phải mối duyên tiền định nào cũng mang lại sự hạnh phúc toàn vẹn như hôn nhân của con người. Duyên tiền định cũng có nhiều khía cạnh và phải được vun đắp từ nhiều yếu tố, trong đó có cả những yếu tố đã diễn ra từ kiếp trước – thứ mà con người trong kiếp này không kiểm soát được.

Nói ví dụ như trong trường hợp mà kiếp trước, một trong hai người đã tạo ra nghiệt duyên, ác duyên với người còn lại, thì đến kiếp này, duyên tiền định sẽ mang đến cho bạn một vài những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân. Đó có thể là sự xung đột, không hợp tính cách giữa vợ và chồng, người này lấn át người kia. Đó là kết quả của việc kiếp trước xây duyên tiền định xấu nên kiếp này, gieo nhân nào, gặt quả đấy.

Vợ chồng là duyên tiền định nên đừng vứt bỏ mối duyên này
Vợ chồng là duyên tiền định nên đừng vứt bỏ mối duyên này - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà thiền triết thường ví hôn nhân như một bình trà. Bình trà sẽ cho ra hương vị ngọt thanh, nồng đậm hương thơm khi vợ chồng sống với nhau bằng sự êm ấm thuận hòa. Và dù bình trà cho ra hương vị đắng nhưng đến cuối lại đọng lại vị ngọt nơi đầu lưỡi, thì có nghĩa đó là khi vợ chồng bên nhau dù gặp nhiều khó khăn gian khổ, phong ba bão táp, nhưng cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau đi đến trọn con đường.

Và vì vợ chồng là duyên tiền định, nên mỗi chúng ta, khi đã gặp được duyên tiền định của mình ở kiếp này, thì hãy học cách trân trọng và chấp nhận. Tiếp thu tư tưởng này, xây dựng nên những mối duyên tiền định đẹp trong kiếp sau bằng những điều đẹp đẽ ở kiếp này, sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho ngày sau!

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