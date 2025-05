Theo thông tin từ VnExpress, ngày 19/5, Công an Quảng Ngãi lập hồ sơ xử lý Thiên và Mai Thành Quyết, 20 tuổi, về hành vi Trộm cắp tài sản.

Khi Thiên và Quyết đem giấu "chiến lợi phẩm" ở khu vực gần đó thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động cùng Công an phường đi tuần tra, phát hiện.

Làm việc với cảnh sát, cả hai thừa nhận đã thực hiện hơn 10 vụ trộm tương tự để "trả đũa các đôi yêu nhau".

Tang vật được thu giữ - Ảnh: VnExpress

Cách đây không lâu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt đối tượng trộm két có 10 cây vàng ở Quảng Ngãi. Theo thông tin từ VOV.VN, ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Duy (SN 1989, ngụ ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ cạy, phá két sắt tại một nhà dân.

Trước đó, ông Trần Văn Bình, ở thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) trình báo cơ quan chức năng về việc bị kẻ trộm đột nhập phá 2 két sắt trộm 10 cây vàng, trị giá gần 1 tỷ đồng.

Trước vụ việc phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn và Trà Bồng; phòng Kỹ thuật hình sự và VKSND tỉnh khẩn trương có mặt hiện trường xác minh điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ đối tượng Nguyễn Thanh Duy.

Qua xác minh, Nguyễn Thanh Duy hành nghề lái xe chở gỗ keo, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Duy đeo khẩu trang, găng tay, mang theo cái đục bằng kim loại đi xe máy một mình từ nhà của Duy, ở thôn An Phong, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đi ngang qua nhà ông Trần Văn Bình, thấy con trai ông Bình vừa ra khỏi nhà, lợi dụng cửa nhà không khóa, không có người trông coi, Duy đột nhập vào phía sau nhà, lấy cây xà beng có sẵn tại đây đẩy rớt camera.

Tiếp đó, Duy vào phòng ngủ nạy, phá 2 két sắt trộm cắp tài sản. Trộm xong, Duy mang camera, cái đục, găng tay, mũ, áo sơ mi mặc lúc gây án vứt xuống mương nước sau nhà ông Bình rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để tiếp tục điều tra mở rộng.