6 điềm báo bạn sắp giàu bất thình lình, vận may chặn khắp lối!

Tâm linh - Tử vi 07/01/2019 05:30

Nếu bất ngờ có những dấu hiệu này thì rất có thể vận may đang tìm đến bạn, những khoản tiền không ngờ sẽ đến nhanh thôi!

1. Dấu hiệu lạ trên ngón tay út

Góc ngón tay út có những đường chỉ thẳng đứng, đậm và liền, không bị đường nào cắt ngang. Đây là dấu hiệu tài lộc của bạn sắp nở rộ bất ngờ.

2. Tiền vào trong ngày may mắn

6 điềm báo bạn sắp giàu bất thình lình, vận may chặn khắp lối! - Ảnh 1
Nếu có tiền vào ngày đó, hãy giữ lại, vì đó là tiền may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày may mắn này là ngày hợp với tuổi của bạn. Muốn biết đó là ngày nào, bạn có thể xem qua lịch vạn niên. Nếu có tiền vào ngày đó, hãy giữ lại, vì đó là tiền may mắn. Khoản tiền này có thể bạn được nhận theo nhiều cách, nhưng đều là dấu hiệu tốt về tiền bạc.

3. Đột nhiên thấy rắn

6 điềm báo bạn sắp giàu bất thình lình, vận may chặn khắp lối! - Ảnh 2
Nếu bạn bỗng thấy rắn vào nhà, hay ra đường gặp rắn thì đây là dấu hiệu sẽ có quý nhân đến giúp bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bỗng thấy rắn vào nhà, hay ra đường gặp rắn thì đây là dấu hiệu sẽ có quý nhân đến giúp bạn. Và đừng có ý gây thương tổn hoặc giết con rắn này. Đặc biệt là những con rắn độc sẽ càng mang đến nhiều vận may. Dù thế nào, khi tình cờ gặp những con rắn này, đừng giết nó, nó thường tự rời đi khi biết có người đến.

4. Dấu thập đỏ trên ngón tay

Nếu có dấu thập đỏ ở giữa gò Thủy Tinh (dưới gốc ngón út) và gò Thái Dương (dưới gốc ngón áp út) thì xin chúc mừng, may mắn sắp đến đầy bất ngờ với bạn.

5. Vân chân

Vân bàn chân đa phần thẳng, ngang, thường thì thẳng sẽ nhiều hơn ngang. Ai chỉ toàn vân ngang thì cuộc đời nhiều vất vả bôn ba. Người có vân thẳng thì tính tình ngay thẳng, có quy tắc, chính trực.

6. Được tặng hay thấy chó chạy vào nhà

6 điềm báo bạn sắp giàu bất thình lình, vận may chặn khắp lối! - Ảnh 3
Nếu có ai tặng bạn một chú chó như món quà, hay một chú chó chạy lạc vào nhà bạn, đó là điềm tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ai tặng bạn một chú chó như món quà, hay một chú chó chạy lạc vào nhà bạn, đó là điềm tốt lành. Chó vào nhà là dấu hiệu suôn sẻ, thuận lợi, vì mang ý nghĩa bạn sẽ có thêm một người bạn trung thành trong đời, giúp bạn qua hết khó khăn. Chó màu đen sẽ mang đến giàu sang. Chó màu vàng sẽ mang đến vượng tài, hạnh phúc. Và chó màu trắng sẽ mang đến tình yêu và sự lãng mạn thăng hoa.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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