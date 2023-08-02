5 tháng cuối năm 2023, BỀ TRÊN BAN LỘC, 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, vét sạch túi Thần Tài, lên hương ngang hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 15:16

Trong thời gian này, những con giáp dưới đây sẽ được quý nhân giúp đỡ thu về nhiều tài lộc, cuộc sống hanh thông.

Tuổi Ngọ

Tinh thần làm việc của lên cao thì cơ hội mới rộng mở và cũng từ đó, bạn sẽ là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Trong 5 tháng cuối năm 2023, con giáp tuổi Ngọ sẽ có cơ hội bứt phá. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Tuổi Ngọ cũng có đường tình duyên nở rộ, tình cảm ngọt ngào càng là động lực giúp bạn bước về phía trước. Không cần nhiều, tuổi Ngọ sẽ kiếm được số tiền bằng cả năm và được lên chức. Đó là thành công lớn nhất mà bạn trông đợi suốt thời gian dài.

5 tháng cuối năm 2023, BỀ TRÊN BAN LỘC, 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, vét sạch túi Thần Tài, lên hương ngang hàng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Tử vi có nói, trong 5 tháng cuối năm 2023, Dần nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần. Trong thời gian này, những người tuổi Dần có thể thu về nhiều tài lộc, đường công danh vô cùng thênh thang,khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. 

5 tháng cuối năm 2023, BỀ TRÊN BAN LỘC, 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, vét sạch túi Thần Tài, lên hương ngang hàng đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sống luôn tràn đầy năng lượng dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ, đầy đam mê và rất chăm chỉ. Họ một khi đã xác định được mục tiêu của mình sẽ lên dây cót tinh thần và nghiêm túc thực hiện.

Đúng 5 tháng cuối năm 2023, nhờ có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, sự nghiệp của người tuổi Tuất càng thịnh vượng, công danh như ý như cá gặp nước, làm gì cũng suôn sẻ. Người làm ăn kinh doanh sẽ kiếm được nhiều hợp đồng làm ăn, thu về nhiều tài lộc.

5 tháng cuối năm 2023, BỀ TRÊN BAN LỘC, 3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, vét sạch túi Thần Tài, lên hương ngang hàng đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp hút sạch tiền Thần Tài từ ngày 3/6 đến 15/6 âm lịch, niềm vui ập đến, vận may gõ cửa, tiền vàng không cầu mà được

3 con giáp hút sạch tiền Thần Tài từ ngày 3/6 đến 15/6 âm lịch, niềm vui ập đến, vận may gõ cửa, tiền vàng không cầu mà được

Từ ngày 3/6 đến 15/6 âm lịch, 3 con giáp này sẽ nhận được mọi điều may mắn, tốt đẹp, bất kể từ công việc cho tới tình duyên đều gặp thuận lợi. Nào hãy cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối năm 2023 tử vi ngày 31/7/2023 tử vi cuối tháng 7 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 20 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 5 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay