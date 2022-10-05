5 ngày tới (6/10 - 10/10), 3 con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp khởi sắc, ĐÓN BÃO TÀI LỘC, phất lên như diều

Tử vi dự đoán rằng, từ giờ tới 10/10, sự nghiệp cửa tuổi Thìn mang Tam Hợp phù trợ. Con giáp này bắt tay làm thuê việc nào cũng gặp nhiều thuận lợi. Tuổi Thìn nhận được nhiều sự ủng hộ, viện trợ từ những người xung quanh.

Về phương diện tài lộc, tuổi Thìn mang những bước phát triển đáng mừng. Con giáp này mang thể gặp gỡ và giữ được những mối quan hệ với những đối tác mang tiềm năng. Bản mệnh mang khả năng ký kết những hợp đồng béo bở, đôi bên cùng mang lợi và kiếm về một khoản tiền tương đối tốt.

Thời kì qua, tuổi Sửu đã hoàn thành tốt công việc của mình. Bảnh mệnh sắp xếp, phân bổ những nhiệm vụ một cách hợp lý, khoa học nên mọi việc đều được khắc phục một cách êm đẹp.

Tuổi Sửu biết ứng dụng những điều đã học vào thực thế, giúp công việc diễn ra trôi chảy. Bản mệnh ko hề bối rối lúc gặp sự cố.

Tử vi dự đoán rằng, từ giờ tới 10/10, con giáp này mang thời cơ to để chứng minh năng lực, khẳng định vị trí của mình.

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng mang nhiều tin vui. Người đơn thân mang thể được đối tượng khác giới quan tâm. Con giáp này mang thể thử mở lòng đón nhận, biết đâu lại tìm được chân ái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán, từ giờ tới 10/10, tuổi Tý được Thần Tài phù trợ, đánh đâu thắng đó, thu về nhiều lợi nhuận to.

Để mọi việc diễn ra thuận lợi, tuổi Tý nên tận dụng thời kì để tìm hiểu thêm về việc quản lý tài chính. Bản mệnh mang thể tìm hiểu vấn đề này thông qua việc đọc sách, đăng ký những khóa học. Ngoài ra, việc quan sát, tham khảo ý kiến từ những người xung quanh, những người mang kinh nghiệm cũng mang lại hiệu quả tốt. Việc nghiên cứu nhiều hơn sẽ giúp tuổi Tý mang tầm nhìn xa hơn, tìm được nhiều thời cơ kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm