5 ngày tới, 3 con giáp nào chạm ngưỡng phú quý, chân phải đụng vàng, chân trái chạm bạc, tiền của thăng hoa?

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 14:23

Được Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, phúc lộc trong 5 ngày tới.

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu trong 5 ngày tới. Vậy nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì Tý hãy bắt tay vào thực hiện ngay để tận dụng thời cơ trời cho.

Song hỷ lâm môn, thu nhập tăng vọt, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp là những gì trời đã an bài cho con giáp giàu có nhất những ngày cuối tháng 10 này. Ngoài vận tài lộc, sao đào hoa đeo bám còn giúp Tý tìm được chân ái đời mình.

5 ngày tới, 3 con giáp nào chạm ngưỡng phú quý, chân phải đụng vàng, chân trái chạm bạc, tiền của thăng hoa? - Ảnh 1
Theo tử vi, người tuổi Tý sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu trong 5 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 3 con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh vào 5 ngày tới, tuổi Tỵ là con giáp tiếp theo mà chúng ta nhắc đến. Bản mệnh tuổi Tỵ là người rất khôn khéo, tư duy khoáng đạt, tính cách sôi nổi mạnh mẽ. Cuộc đời của họ chưa bao giờ chịu an phận thủ thường, sống luồn cúi mà bản thân luôn nỗ lực để vươn lên.

Đây là thời cơ cho tuổi Tỵ khi con giáp này được Thần Tài ưu ái, quý nhân giúp đỡ. Họ sẽ có những cơ hội kiếm tiền dễ dàng, trong tầm tay. Nhờ đó mà của cải cứ ùn ùn đến với con giáp này, mang cho họ một cuộc sống giàu sang, được hưởng vinh hoa, phú quý. Trong công việc, những người tuổi Tỵ sẽ thể hiện được năng lực của bản thân và được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. 

5 ngày tới, 3 con giáp nào chạm ngưỡng phú quý, chân phải đụng vàng, chân trái chạm bạc, tiền của thăng hoa? - Ảnh 2
Trong 3 con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh vào 5 ngày tới, tuổi Tỵ là con giáp tiếp theo mà chúng ta nhắc đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dần thông minh, có năng lực, hài hước và dí dỏm. Trong cuộc sống, họ luôn hoạt bát, năng động và tự tin. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Dần là khá nóng nảy và có phần bốc đồng. Việc không suy nghĩ, tính toán kỹ trước khi hành động khiến họ có thể mắc sai lầm.

5 ngày tới, người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ. Sự nghiệp của họ phát triển thuận lợi. Họ được lãnh đạo trọng dụng, lương thưởng tăng lên, tiền bạc rủng rỉnh.

Người tuổi Dần làm kinh doanh cũng được Thần Tài ban lộc, buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng cao, kiếm tiền dễ dàng.

5 ngày tới, 3 con giáp nào chạm ngưỡng phú quý, chân phải đụng vàng, chân trái chạm bạc, tiền của thăng hoa? - Ảnh 3
5 ngày tới, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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